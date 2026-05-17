Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 20:02

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που προκαλεί ανησυχία σε διεθνές επίπεδο».

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η επιδημία δεν πληροί τα κριτήρια για την κήρυξη πανδημικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το BBC εξετάζει πόσο πρέπει να ανησυχούμε για την επιδημία στις δύο αφρικανικές χώρες.

Η επιδημία εξαπλωνόταν εδώ και εβδομάδες χωρίς να έχει εντοπιστεί, σε μια περιοχή του κόσμου όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του ιού, τονίζει το βρετανικό μέσο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού Έμπολα είναι σπάνιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερα μέσα για την καταπολέμηση ενός ιού που σκοτώνει μεταξύ του ενός τρίτου και των μισών από τα μολυσμένα άτομα.

Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή, τονίζει το BBC.

Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο έχει εξαπλωθεί η επιδημία αφού ήδη έχουν καταγραφεί σχεδόν 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι.

Ανησυχία προκαλεί το ξέσπασμα του ιού Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα.

Ξυπνάει ο «εφιάλτης» του 2014 – 2016

Οι περισσότερες επιδημίες του Έμπολα τείνουν να είναι μικρής κλίμακας, αλλά οι ειδικοί εξακολουθούν να έχουν στο μυαλό τους την επιδημία του 2014 – 2016.

Τότε, 28.600 άτομα στη Δυτική Αφρική μολύνθηκαν, στη μεγαλύτερη επιδημία της νόσου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια μιας πανδημίας τύπου Covid, σημειώνει το BBC.

Ο κίνδυνος που ενέχει ο ιός Έμπολα για ολόκληρο τον κόσμο παραμένει ελάχιστος.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 2014 – 2016, καταγράφηκαν μόνο τρεις περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όλες αφορούσαν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είχαν προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσουν.

«Αυτό όμως δείχνει ότι η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη ώστε να απαιτεί διεθνή συντονισμό», τόνισε η Δρ Αμάντα Ρότζεκ, από το Ινστιτούτο Επιστημών Πανδημιών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο Έμπολα είναι μια σοβαρή και θανατηφόρα ασθένεια, αν και ευτυχώς εμφανίζεται σπάνια.

Οι ιοί Έμπολα μολύνουν συνήθως τα ζώα – κυρίως τις νυχτερίδες που τρώνε φρούτα – αλλά οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν αν έρθουν σε στενή επαφή μαζί τους.

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο – Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Η συγκεκριμένη επιδημία προκαλείται από τον ιό Έμπολα του τύπου Μπουντιμπούγκιο που πρόκειται για έναν από τους τρεις τύπους που είναι γνωστό ότι προκαλούν επιδημίες, αλλά είναι σχετικά άγνωστος.

Ο τύπος Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν – το 2007 και το 2012 – κατά τις οποίες οδήγησε στον θάνατο περίπου του 30% των μολυσμένων ατόμων.

Ο συγκεκριμένος τύπο του ιού θέτει μια σειρά προκλήσεων.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή φαρμακευτικές αγωγές για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, αν και υπάρχουν ορισμένα πειραματικά, σε αντίθεση με άλλα είδη του ιού Έμπολα.

Επιπλέον, οι εξετάσεις για τον εντοπισμό της λοίμωξης δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικές.

Τα αρχικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της επιδημίας ήταν αρνητικά για τον ιό Έμπολα και χρειάστηκαν πιο εξελιγμένα εργαστηριακά εργαλεία για να επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, όπως εξηγεί το BBC.

Τα συμπτώματα

Η αντιμετώπιση του ιού Μπουντιμπούγκιο αποτελεί «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα» αυτής της επιδημίας, σημείωσε η καθηγήτρια Τρούντι Λανγκ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τα συμπτώματα εκτιμάται ότι εμφανίζονται μεταξύ δύο και 21 ημερών μετά τη μόλυνση.

Αρχικά μοιάζουν με αυτά της γρίπης – πυρετός, πονοκέφαλος και κόπωση.

Ωστόσο, καθώς ο ιός Έμπολα εξελίσσεται, προκαλεί εμετό, διάρροια και δυσλειτουργία των οργάνων του σώματος. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα που να στοχεύουν τον ιό Μπουντιμπούγκιο, η θεραπεία βασίζεται στη «βελτιστοποιημένη υποστηρικτική φροντίδα», η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση του πόνου, άλλων λοιμώξεων, την ενυδάτωση και τη διατροφή.

Η έγκαιρη παροχή φροντίδας αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Πηγή: BBC

«Η επιδημία εντοπίστηκε πολύ αργά»

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω μολυσμένων σωματικών υγρών, όπως το αίμα και ο εμετός, αν και αυτό συνήθως δεν συμβαίνει πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Η πρώτη γνωστή περίπτωση ήταν μια νοσοκόμα που παρουσίασε συμπτώματα στις 24 Απριλίου. Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει επιδημία.

«Η μετάδοση συνεχίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες και η επιδημία εντοπίστηκε πολύ αργά, κάτι που προκαλεί ανησυχία», δήλωσε η Δρ Άνν Κόρι από το Imperial College του Λονδίνου.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές

Αυτό σημαίνει ότι οι υγειονομικές αρχές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τους στόχους τους όσον αφορά την ανάσχεση της επιδημίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υποδηλώνει μια «επιδημία που ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι διαπιστώνεται και αναφέρεται επί του παρόντος».

Η κύρια μέθοδος θα είναι η ταχεία αναγνώριση των μολυσμένων ατόμων και των προσώπων στα οποία ενδέχεται να έχουν μεταδώσει τον ιό.

Θα καταβληθούν επίσης προσπάθειες για την πρόληψη της εξάπλωσης του Έμπολα μέσω των νοσοκομείων και άλλων θεραπευτικών κέντρων, τα οποία θα περιθάλπουν ασθενείς όταν αυτοί είναι πιο μολυσματικοί.

Επίσης, θα διασφαλιστεί η ασφαλής ταφή όσων πεθαίνουν και των οποίων το σώμα παραμένει μολυσματικό.

Αυτό θα αποτελέσει πρόκληση λόγω του αριθμού των ατόμων που έχουν ήδη μολυνθεί, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η επιδημία εκδηλώνεται σε μια περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που μαστίζεται από συγκρούσεις και στην οποία υπάρχουν πάνω από 250.000 εκτοπισμένοι.

«Πολλές από τις πληγείσες περιοχές είναι πόλεις με ορυχεία, με πληθυσμούς που χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα και προσωρινή διαμονή. Αυτή η κινητικότητα αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται μεταξύ κοινοτήτων και διασχίζουν τα σύνορα», δήλωσε η Λανγκ.

Ωστόσο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επιδημιών του Έμπολα και η αντίδραση είναι «σημαντικά ισχυρότερη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία», σημείωσε η Δρ Ντανιέλα Μάνο από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

Το αν αυτή η επιδημία θα περιοριστεί γρήγορα ή θα εξελιχθεί σε μια επανάληψη των γεγονότων που συνέβησαν πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση που θα υπάρξει τώρα, καταλήγει το BBC.

Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

