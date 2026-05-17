Η τελική βαθμολογία των playoffs 5-8 της Super League (pic)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 των playoffs της Stoiximan Super League.
- «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τέλος στο μίνι πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8 των playoffs της Stoiximan Super League αφού μετά την 6η αγωνιστική γνωρίζουμε την τελική κατάταξη των ομάδων.
Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0 στο Θεσσαλονίκη και τερμάτισε στην 5η θέση με 31 πόντους, όσους μάζεψαν και οι Βοιωτοί που εν τέλει έμειναν 6οι.
Ο ΌΦΗ επιβλήθηκε του Βόλου με 3-1 και κατετάγη 7ος με 23 βαθμούς, όμως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson θα παίξει στα προκριματικά του Europa League του χρόνου. Τέλος, οι Θεσσαλοί, έμειναν στους 17 βαθμούς και την 8η θέση.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Άρης – Λεβαδειακός 3-0
ΟΦΗ – Βόλος 3-1
Η βαθμολογία:
- Μεντιλίμπαρ: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί – Στο Champions League και του χρόνου»
- Live streaming η φιέστα του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ
- Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2: Ο Δικέφαλος έχασε το… σέντονι στο «αντίο» της Λεωφόρου
- Ρεσιτάλ Τζόλη με δύο ασίστ στο ντέρμπι κορυφής του Βελγίου (vids)
- Παπαδόπουλος: «Οι φήμες έκαναν κακό στον Λεβαδειακό, πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις