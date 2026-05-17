Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (pic)

Με δύο εκπλήξεις στην 11άδα του ο Ολυμπιακός για το τελευταίο ματς της σεζόν με αντίπαλο την ΑΕΚ, για τα playoffs της Super League.

. Και οι δύο σε άμεση συνάρτηση με τους τραυματίες της εβδομάδας. Ο Ντανιέλ Ποντένσε που υπέστη διάσειση την περασμένη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει και παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Σαντιάγκο Έσε όμως που αποχώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν τα κατάφερε και τη θέση του στη μεσαία γραμμή παίρνει ο Λορέντσο Σιπιόνι.

Με ποιους θα ξεκινήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός σε αυτή την τελευταία μάχη της σεζόν; Με τον Κωνσταντή Τζολάκη μπροστά από την εστία του. Τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην ευθεία της άμυνας. Τον Ντάνι Γκαρθία πλάι στον Σιπιόνι και πίσω από τον Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή. Τους Ροντινέι, Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης. Και σέντερ φορ τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/ZLLKBdDWd4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 17, 2026

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίς, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός αποστολής

Μόνο τους δύο ξένους που έπρεπε έκοψε ο Μεντιλίμπαρ από την αποστολή που ανακοίνωσε χθες για το αποψινό παιχνίδι. Τους δύο από τους επτά με βάση τον κανονισμό. Γύρισε λοιπόν ο Ορτέγκα σε θέση αριστερού μπακ άρα κόπηκε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Και έμεινε έξω και ο Κλέιτον σαν τρίτος φορ, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 4-2-3-1. Με Ελ Κααμπί στο γήπεδο και Ταρέμι στον πάγκο.