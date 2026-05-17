Αποθέωση για τον Άντερσον – Νέα ηγετική εμφάνιση από τον διεθνή μέσο της Νότιγχαμ
On Field 17 Μαΐου 2026, 18:00

Ο Έλιοτ Άντερσον «τρελαίνει» κόσμο στην Πρέμιερ Λιγκ και ο Μίκαελ Κάρικ «έσταζε μέλι» για τον 23χρονο διεθνή μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλιοτ Άντερσον είναι η «κολώνα» της Νότιγχαμ Φόρεστ, είναι αναμφίβολα ο παίκτης για όλες τις δουλειές των reds και ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας επιβεβαίωσε την αγωνιστική του «εκτόξευση», με μια μυθική σεζόν.

Ο νεαρός άσος είχε κάνει εξαιρετική σεζόν πέρυσι αλλά φέτος ήταν ακόμα καλύτερος, με εντυπωσιακές εμφανίσεις που τον καθιστούν απαραίτητο και στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας, ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 23χρονος μέσος είναι το «Α και το Ω» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και δεν είναι τυχαίο πως όλοι στο Νησί «βγάζουν το καπέλο» στον διεθνή άσο της αγγλικής ομάδας.

Ο Άντερσον ήταν φανταστικός και στο σημερινό παιχνίδι των reds στο Ολντ Τράφορντ καθώς έδωσε δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως είναι παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά, τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αποθεώθηκε από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από φιλάθλους, κάτι που φάνηκε από τα αμέτρητα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ.

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει… δουλειά στο χορτάρι που να μην την κάνει ο Έλιοτ Άντσερσον και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε όλες οι μεγάλες ομάδες στην Αγγλία επιθυμούν διακαώς την απόκτηση του 23χρονου χαφ της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το όνομα του Άντερσον κυριαρχεί στα μεταγραφικά ρεπορτάζ των αγγλικών μέσων ενημέρωσης, καθώς Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τσέλσι έχουν στο «στόχαστρο» τον διεθνή άσο.

Ο Άντερσον είναι το πιο «καυτό» όνομα στην αγγλική αγορά αυτή την στιγμή και δεν είναι τυχαίο πως κοστολογείται τουλάχιστον 110 εκατ. λίρες, ενώ η επικείμενη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας μπορεί να «εκτοξεύσει» ακόμα περισσότερο την αξία του διεθνούς άσου.

Όλοι άλλωστε θεωρούν πως ο Άντερσον θα έχει θέση βασικού στα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ και οι Άγγλοι στηρίζουν πολλά πάνω στον μέσο της Φόρεστ.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως εκτός του Πεπ Γκουαρντιόλα και ο Μίκαελ Κάρικ είναι θαυμαστής του διεθνούς άσο της Νότιγχαμ και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποθέωσε τον Άντερσον, πριν το ματς των δύο ομάδων στο «θέατρο των ονείρων».

«Ο Έλιοτ τα έχει πάει πολύ καλά. Η Νότιγχαμ είναι μια εξαιρετική ομάδα και ο Άντερσον έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι των reds. Προσφέρει πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ένας σπουδαίος παίκτης».

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως «η Γιουνάιτεντ θα θελήσει να “τινάξει την μπάνκα στον αέρα” προσπαθώντας να συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 23χρονου άσου, αλλά και η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να συμφωνήσει με τους reds για τον διεθνή άσο».

Ο Άντερσον έχει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 κι αυτό βέβαια σημαίνει πως για να δώσουν οι reds το «οκέι» για αποχώρηση του παίκτη από το City Ground θα πρέπει να δεχθούν μια άκρως δελεαστική πρόταση.

Ήδη στον αγγλικό Τύπο αναφέρεται πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 110 εκατ. λίρες, ίσως και παραπάνω, για να συζητήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ την πώληση του Άντερσον. Το σίγουρο πάντως είναι πως με την χρονιά που έκανε εντυπωσίασε όλη την Ευρώπη.

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Τουρκία 17.05.26

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Σύνταξη
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Σύνταξη
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Σύνταξη
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
