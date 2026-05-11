Ώρα Νέας Υόρκης…

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Νέα Υόρκη έκανε «πάρτι» στην σειρά με την Φιλαδέλφεια καθώς οι Νικς έβγαλαν «σκούπες» και εξασφάλισαν άνετα την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής (4-0).

Η επικράτηση των Νικς ήταν πανάξια κι αυτό άλλωστε φανερώνει και το «σκούπισμα», καθώς η Φιλαδέλφεια δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σειράς.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν κάτι παραπάνω από… μεγάλη και πλέον η ομάδα του Μάικ Μπράουν έχει το βλέμμα στραμμένο στους τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου θα κοντραριστούν με το Κλίβελαντ ή το Ντιτρόιτ.

Όποιος όμως κι αν είναι ο αντίπαλος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ο στόχος των Νικς είναι αδιαπραγμάτευτος και δεν είναι άλλος από την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Θυμίζουμε πως η Νέα Υόρκη έφτασε και πέρυσι στους τελικούς της Ανατολής (για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια) αλλά δεν κατάφερε να περάσει το «εμπόδιο» της Ιντιάνα κι αυτό οδήγησε και στην απόλυση του Τομ Τιμποντό, παρά την καλή δουλειά που έκανε ο τελευταίος.

Είπαμε όμως, στη Νέα Υόρκη θέλουν πολύ να παίξουν στους τελικούς και ο περσινός αποκλεισμός από την Ιντιάνα «κάθισε βαρύς» στους ανθρώπους των Νικς.

Τώρα, με τον Μάικ Μπράουν στο «τιμόνι» τους, ελπίζουν ότι θα πετύχουν τον στόχο τους ανεξάρτητα με το ποια ομάδα θ’ αντιμετωπίσουν στους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας κι εδώ που τα λέμε έχουν την δυνατότητα να τα καταφέρουν.

Οι Νικς είναι μια δυνατή ομάδα, διανύουν περίοδο εξαιρετικής φόρμας και είναι μια ομάδα που βελτιώθηκε σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Είναι λοιπόν λογικό να θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, χωρίς αυτό βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα έχει εύκολη αποστολή είτε παίξει με το Κλίβελαντ είτε με το Ντιτρόιτ.

Τα γραφεία στοιχημάτων όμως θεωρούν πως η Νέα Υόρκη είναι φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος, είτε κοντραριστεί με τους Καβαλίερς είτε με τους Πίστονς. Οι τελευταίοι προηγούνται σε αυτή την σειρά με 2-1 αλλά όλα είναι ανοιχτά.

Και σε ότι έχει να κάνει με τα στοιχήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αυτή την στιγμή η Νέα Υόρκη είναι στην τρίτη θέση, πίσω από την πρωταθλήτρια, Οκλαχόμα αλλά και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα η Νέα Υόρκη «φωνάζει» πως είναι έτοιμη να διεκδικήσει το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Τα δύο προηγούμενα ήταν το 1970 και το 1973 δηλαδή έχουν περάσει 53 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Νικς στέφθηκαν πρωταθλητές στο NBA.

Η αλήθεια είναι πως οι οπαδοί τους έχουν κάνει τεράστια υπομονή και θέλουν να πανηγυρίσουν. Είπαμε, δεν θα είναι εύκολο αλλά η αγωνιστική εικόνα της Νέας Υόρκης πείθει τούτη την ώρα ακόμα και τους πιο δύσπιστους.

Τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ αλλά είναι σίγουρο πως φέτος έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με την περσινή σεζόν κι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τους φίλους των Νικς.