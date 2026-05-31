Εκλάπη η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν – Μήπως φαγώθηκε;

Το Κέντρο Πομπιντού-Μετς, στην ανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων μετά την κλοπή ενός εμβληματικού έργου του Μαουρίτσιο Κατελάν, του «Comedian» που αποτελείται από μια μπανάνα, κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία.

Το φρούτο εξαφανίστηκε.

Τον περασμένο Ιούλιο ένας επισκέπτης της έκθεσης κατέβασε την μπανάνα από τον τοίχο και την έφαγε.

Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από έναν φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου.

Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις ημέρες και «η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του», το μουσείο «καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα».

«Κόλλησε» για πρώτη φορά το 2019

Το έργο «Comedian» δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο Κέντρο Πομπιντού-Μετς στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυριακή χωρίς τέλος» που φιλοξενείται στο μουσείο από τον Μάιο του 2025 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε βρεθεί ο άνθρωπος που δήλωνε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκείνος έφαγε την μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, είπε η Έλσα Ντε Σμετ, η υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Πομπιντού.

Αυτή τη φορά όμως η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και «δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του». Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα «σεβασμού στο έργο».

Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, το 2019 στο Μαϊάμι, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια.

Η δημοπρασία των εκατομμυρίων

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία «αντίτυπα» του έργου πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αγοραστής του, ο Τζάστιν Σαν, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Λίγες ημέρες αργότερα ο επιχειρηματίας έφαγε την μπανάνα, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες» δήλωσε, αφού κατάπιε και την τελευταία μπουκιά της «χρυσής» μπανάνας.