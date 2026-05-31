Εκλάπη η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν – Μήπως φαγώθηκε;
Art 31 Μαΐου 2026, 23:54

Μήνυση κατ' αγνώστων υπέβαλε το μουσείο που φιλοξενούσε το έργο του καλλιτέχνη

Το Κέντρο Πομπιντού-Μετς, στην ανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων μετά την κλοπή ενός εμβληματικού έργου του Μαουρίτσιο Κατελάν, του «Comedian» που αποτελείται από μια μπανάνα, κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία.

Το φρούτο εξαφανίστηκε.

Τον περασμένο Ιούλιο ένας επισκέπτης της έκθεσης κατέβασε την μπανάνα από τον τοίχο και την έφαγε.

Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από έναν φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου.

Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις ημέρες και «η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του», το μουσείο «καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα».

«Κόλλησε» για πρώτη φορά το 2019

Το έργο «Comedian» δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο Κέντρο Πομπιντού-Μετς στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυριακή χωρίς τέλος» που φιλοξενείται στο μουσείο από τον Μάιο του 2025 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε βρεθεί ο άνθρωπος που δήλωνε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκείνος έφαγε την μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, είπε η Έλσα Ντε Σμετ, η υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Πομπιντού.

Αυτή τη φορά όμως η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και «δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του». Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα «σεβασμού στο έργο».

Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, το 2019 στο Μαϊάμι, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια.

Η δημοπρασία των εκατομμυρίων

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία «αντίτυπα» του έργου πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αγοραστής του, ο Τζάστιν Σαν, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Λίγες ημέρες αργότερα ο επιχειρηματίας έφαγε την μπανάνα, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες» δήλωσε, αφού κατάπιε και την τελευταία μπουκιά της «χρυσής» μπανάνας.

Markets
Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

World
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια ισοπέδωσε με 102-77 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος και άφησε τους «μπλαουγκράνα» με μειονέκτημα έδρας στα playoffs.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

