Είναι πολλά τα λεφτά, Ρόθκο: Ο πίνακας των 85,8 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας πίνακας του Αμερικανού εξπρεσιονιστή Μαρκ Ρόθκο, που κάποτε ανήκε στη συλλογή του φημισμένου εμπόρου τέχνης Ρόμπερτ Μνούτσιν, πωλήθηκε στο Sotheby’s για 85,8 εκατομμύρια δολάρια.

Εδώ και δεκαετίες, οι μεταπολεμικοί πίνακες Color Field του Ρόθκο πωλούνται για τεράστια ποσά σε δημοπρασίες.

Ωστόσο, λίγα έργα του καλλιτέχνη έχουν δημοπρατηθεί για τόσο υψηλό ποσό όσο το Brown and Blacks in Reds, το αφηρημένο έργο του 1957 που βγήκε στην αγορά στο πλαίσιο μιας πώλησης αφιερωμένης στη συλλογή του Μνούχιν.

Δεν ξεπέρασε το ρεκόρ

Όπως αναφέρει το ARTnews, πριν από την πώληση, ο οίκος Sotheby’s ανέφερε στον ιστότοπό του ότι ο πίνακας διέθετε τόσο εγγύηση όσο και αμετάκλητη προσφορά, στοιχεία που εξασφάλιζαν την πώληση του έργου.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο οίκος Sotheby’s δεν ανακοινώνει δημοσίως τα ποσά των αμετάκλητων προσφορών πριν από τις δημοπρασίες του, δεν ήταν βέβαιο αν ο πίνακας θα πωληθεί εντός των εκτιμήσεων που κυμαίνονταν από 70 έως 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Brown and Blacks in Reds» πωλήθηκε τελικά στα 74 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, με την προσθήκη των προμηθειών, η αξία του πίνακα αυξήθηκε στα 85,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο πίνακας ήταν τόσο περιζήτητος ήταν η προέλευσή του. Έκανε το ντεμπούτο του στη Sidney Janis Gallery, έναν χώρο που διαμόρφωνε τις τάσεις και ανέδειξε τους καλλιτέχνες που είχαν δοθεί ψυχή τε και σώματι στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, ενώ στη συνέχεια μπήκε στη συλλογή της Joseph E. Seagram & Sons, Inc., η οποία τον τοποθέτησε στο λόμπι της ομώνυμης έδρας της στο Μανχάταν.

Το 2003, ο όμιλος Vivendi παρέδωσε τον πίνακα στον Christie’s, ο οποίος τον πούλησε για 6,7 εκατομμύρια δολάρια.

Εκείνο το βράδυ ο Μνούτσιν αγόρασε δύο πίνακες: ο ένας ήταν ο No. 9 (White and Black on Wine), του 1958, ο οποίος πωλήθηκε για 16,3 εκατομμύρια δολάρια και ο άλλος ήταν ο Brown and Blacks in Reds.

«Και οι δύο είναι υπέροχοι πίνακες», δήλωσε ο έμπορος τέχνης στους New York Times εκείνη την εποχή.

Έκτοτε, το ρεκόρ δημοπρασίας του Ρόθκο έχει φτάσει στα 86,9 εκατομμύρια δολάρια, όπως καθορίστηκε από την πώληση του «Orange, red, yellow» (1961) από τον οίκο Christie’s το 2012.

*Με πληροφορίες από: ARTnews