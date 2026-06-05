Ορεξάτος ο Βάργκα, με δυο γκολ κόντρα στη Φινλανδία (vid)

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Με κορυφαίο τον Μπάρναμπας Βάργκα η Ουγγαρία επικράτησε με 2-1 της Φινλανδίας σε φιλική αναμέτρηση στη Βουδαπέστη.

Ο φορ της ΑΕΚ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα. Συγκεκριμένα, ο Βάργκα έκανε το 1-0 στο 26′ με κεφαλιά από κόρνερ του Σομποσλάι και στο 43′ έγραψε το 2-0 με συρτό σουτ εκτός περιοχή.

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2-0 Magyarország Varga with the brace!!! pic.twitter.com/KGrjbREDzS — TheHungarianLad 🇭🇺 (@TheHunLad1) June 5, 2026

Στο δεύτερο μέρος η Φινλανδία μείωσε σε 2-1 με ένα γκολ του Μιέτινεν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.