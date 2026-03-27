Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Βάργκα, δεν παίζει κόντρα στην Εθνική μας

O Mπαρνάμπας Βάργκα επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει στην προετοιμασία της Εθνικής Ουγγαρίας.

Όπως έκαναν γνωστό οι Μαγυάροι για τον επιθετικό της ΑΕΚ, λόγω του τραυματισμού που έχει στον αστράγαλο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προπονήσεις και έτσι δεν θα αγωνιστεί ούτε στο φιλικό απέναντι στη Σλοβενία αλλά ούτε και σε αυτό με την Εθνική μας ομάδα.

Έτσι. οι υπεύθυνοι της Εθνικής Ουγγαρίας ενημέρωσαν τον επιθετικό της Ένωσης ότι μπορεί να αποχωρήσει και να επιστρέψει για την Ελλάδα και να ενσωματωθεί και πάλι στην ομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο ίδιος ο Βάργκα έλεγε στους γιατρούς της Εθνικής του ομάδας πως είναι καλά, ωστόσο μένει να φανεί αν θα προλάβει την έναρξη των playoffs με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Τι αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Ουγγαρίας για τον Βάργκα

«Ο Βίλι Όρμπαν ενσωματώθηκε στην αποστολή της ανδρικής εθνικής ομάδας, η οποία προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με τη Σλοβενία και την Ελλάδα, ωστόσο ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του στον αστράγαλο δεν θα αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της προετοιμασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.