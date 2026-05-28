Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όποτε το ημερολόγιο δείχνει 31 Αυγούστου, η Σάρα Φέργκιουσον είναι από τις πρώτες που εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη φίλη της που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νέα από τη ζωή. Άλλωστε, η Νταϊάνα ήταν αυτή που την έβαλε στη βασιλική οικογένεια.

Η «πριγκίπισσα του λαού» ήταν ήδη παντρεμένη όταν το 1985 την πήρε μαζί της στις διάσημες βασιλικές ιπποδρομίες του Άσκοτ, γνώρισε τον Άντριου και έναν χρόνο μετά παντρεύτηκαν. Οι δύο γυναίκες, πέρα του ότι ήταν παιδικές φίλες, όταν μπήκαν στο Παλάτι, τους ένωσε και κάτι ακόμα: η δυσκολία τους να «κολλήσουν» με την ισχυρότερη οικογένεια της Βρετανίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Diana (@dianaforeverremembered)

Ένιωθαν απομονωμένες και παραμελημένες στον γάμο τους, με αποτέλεσμα κάθε Κυριακή πρωί να συναντιούνται για καφέ και… κους κους. Η Νταϊάνα και η Σάρα Φέργκιουσον έδιναν την εικόνα των κολλητών προς στα έξω.

Ακόμα και όταν αποφάσισαν πως ήρθε έρθει το τέλος στις σχέσεις τους. Μάλιστα, η αδικοχαμένη πριγκίπισσα παρακολούθησε πολύ στενά τον χωρισμό της φίλης της από τον Άντριου και την αντιμετώπιση που είχε από τη βασιλική οικογένεια, προκειμένου να μην πάθει τα ίδια κι εκείνη.

Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, οι άλλοτε κολλητές είχαν απομακρυνθεί – κι αυτό ήταν μια επιλογή της Νταϊάνα. Όπως αναφέρει ο βασιλικός συγγραφέας Άντριου Λάουνι στη Daily Mail, πίστευε ότι η Σάρα Φέργκιουσον την υπονόμευε και διέρρεε κουτσομπολιά για εκείνη στον Τύπο.

How Princess Diana and Sarah Ferguson went from childhood friends to falling out: ANDREW LOWNIE reveals the inside story of their fractured bond https://t.co/sZl8jQO5Yj — Daily Mail (@DailyMail) May 28, 2026

Ενώ η οριστική ρήξη ήρθε το 1996, όταν η πρώην Δούκισσα του Γιορκ κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο My Story – ένα βιβλίο που πούλησε για περίπου 1 εκατ. στον οίκο Simon and Schuster και είχε διάφορα λαϊκά γκόσιπ για τη βασιλική οικογένεια, όπως ότι κόλλησε μυρμηγκιές από ένα ζευγάρι παπούτσια που δανείστηκε από την Νταϊάνα.

Ένα χρόνο μετά, η αγαπημένη πριγκίπισσα της Βρετανίας θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο Παρίσι.