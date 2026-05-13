H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Go Fun 13 Μαΐου 2026, 22:20

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Λουκάς Καρνής
Ενα νέο απόσπασμα του βιβλίου The Kennedys & the Windsors που δημοσίευσε το Vanity Fair αποκαλύπτει τη μυστική, μοιραία συνάντηση, ανάμεσα στην πριγκίπισσα του λαού Νταϊάνα και τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ, τον «πρίγκιπα» της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι.

Η γνωριμία των δύο πιο πολυφωτογραφημένων ανθρώπων στον πλανήτη δεν ήταν τυχαία. Ο Τζον Τζον συναντήθηκε κρυφά σε μια σουίτα του ξενοδοχείου Carlyle στη Νέα Υόρκη με τη Νταϊάνα για να της προτείνει να ποζάρει στο εξώφυλλο του νέου του περιοδικού, George.

Παρά τις φήμες που οργίαζαν για χρόνια περί ενός παθιασμένου ειδυλλίου που εκτονώθηκε εκείνο το μεσημέρι στο Upper East Side, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο επαγγελματική, αν και εξίσου γοητευτική.

Οι δύο τους, θύματα και ταυτόχρονα κυρίαρχοι της δημόσιας εικόνας τους, ανακάλυψαν μια βαθιά συγγένεια, μοιράστηκαν εμπειρίες για τη Μητέρα Τερέζα [μια φιγούρα που έκτοτε έχει αποδειχθεί βιτριολική] και συζήτησαν για το πώς η Τζάκι Κένεντι κατάφερε να μεγαλώσει τον Τζον με ισορροπία – ένα πρότυπο που η Νταϊάνα ήθελε απεγνωσμένα να ακολουθήσει για τους γιους της, Γουίλιαμ και Χάρι.

Η συνάντηση του Τζον Κένεντι Τζούνιορ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα, προκειμένου να αποφευχθεί το πανδαιμόνιο των παπαράτσι.

Ο Τζον, συνοδευόμενος από την προσωπική του βοηθό, Ρόουζ-Μαρί Τερενζίο, εισήλθε στο ξενοδοχείο από την κεντρική είσοδο της Madison Avenue, την ώρα που οι φωτογράφοι παραμόνευαν σε μια άλλη πλευρά του κτιρίου.

Στη σουίτα του ρετιρέ, η Νταϊάνα τον υποδέχτηκε με επαγγελματική περιβολή, έτοιμη για μια «συνάντηση εργασίας». Σύμφωνα με τον Πάτρικ Τζέφσον, τον τότε έμπιστο και γραμματέα της τραγικής πριγκίπισσας, «ο Τζον εμφανίστηκε αρκετά νευρικός, σχεδόν με δέος απέναντί της, αλλά και αποφασισμένος να κάνει την πρότασή του».

Ο Τζον δεν έχασε χρόνο και παρουσίασε στην Νταϊάνα τα προσχέδια για το εξώφυλλο που είχε ετοιμάσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του περιοδικού που ήθελε να παντρέψει δύο οικείους κόσμους του -αυτόν της πολιτικής και του lifestyle.

Οι ιδέες του ήταν τολμηρές. Ο Κένεντι ήθελε την Νταϊάνα στο George με ένα καπέλο της Αμερικανικής Επανάστασης ή να την απαθανατίσει στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας -θα ήταν ένα ειρωνικό σχόλιο στην προσπάθειά της να αποφύγει τους φωτογράφους.

Παρά τη δελεαστική πρόταση, η Νταϊάνα είχε ήδη αποφασίσει τη στάση της. «Ελπίζω να με συγχωρέσεις, Τζον, αλλά δεν θα δεχτώ αυτή τη φορά», του είπε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το 50ό ή το 100ό τεύχος.

Η απόφασή της ήταν στρατηγική, καθώς ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί για την επιτυχία του εντύπου προτού συνδέσει το όνομά της μαζί του.

Παρά την απογοήτευση για την επαγγελματική άρνηση, η συζήτηση συνεχίστηκε για πάνω από μία ώρα και επικεντρώθηκε σε θέματα ουσίας.

Οι δύο τους μίλησαν για το κοινό τους έργο με τη Μητέρα Τερέζα – τη διαβόητη Αγία Των Φτωχών.

Μάλλον κανείς τους δεν γνώριζε όσα αποκαλύφθηκαν για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης για το πολυετές φιλανθρωπικό της έργο στην Καλκούτα Τερέζα.

Η Μητέρα Τερέζα, μετά το θάνατο της, αναδείχθηκε σε μια βαθιά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ενώ για πολλούς αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο ανιδιοτέλειας, σφοδροί επικριτές, με κυριότερο τον Κρίστοφερ Χίτσενς, την κατηγόρησαν ως μια γυναίκα που με τις ευλογίες του Βατικανού παρότρυνε τους φτωχούς να αποδεχτούν τη μοίρα τους αντί να καταπολεμήσει την ανέχεια, διατηρώντας παράλληλα στενές επαφές με αμφιλεγόμενους δικτάτορες και οικονομικούς καταχραστές.

Έρευνες έχουν καταδείξει σοβαρές ελλείψεις στις ιατρικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων της, με καταγγελίες ότι οι ασθενείς αφήνονταν χωρίς παυσίπονα στο όνομα μιας θρησκευτικής εξύμνησης του πόνου, την ώρα που τεράστιες δωρεές κατέληγαν σε μυστικούς λογαριασμούς ή στην ίδρυση μοναστηριών αντί για νοσοκομεία.

Ακόμη και η αγιοποίησή της το 2016 αμφισβητήθηκε έντονα, καθώς το απαιτούμενο «θαύμα» ίασης που της αποδόθηκε αντικρούστηκε από ιατρικές μαρτυρίες που έκαναν λόγο για συμβατική θεραπεία κύστης, ενισχύοντας τις φωνές που μιλούν για ένα επικοινωνιακό στρατήγημα της Καθολικής Εκκλησίας.

Στη συζήτησή τους η Νταϊάνα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατροφή του Τζον. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα, η πριγκίπισσα έβλεπε στο πρόσωπο της Τζάκι Κένεντι μια γυναίκα που, όπως και εκείνη, αντιμετωπίστηκε με ιδιοτέλεια από μια ισχυρή δυναστεία.

Η Νταϊάνα θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο ο Τζον διαχειριζόταν τη δημοσιότητα και ήλπιζε ο γιος της, Γουίλιαμ, να επιδείξει την ίδια ευφυΐα μεγαλώνοντας.

Όταν ο Τζον επέστρεψε στα γραφεία του περιοδικού, η ομάδα του τον περίμενε με αγωνία για να μάθουν την απάντησή της.

«Είπε όχι, αλλά έχει υπέροχα πόδια!», ήταν η πρώτη του ατάκα, δείχνοντας την πρόθεσή του να κρατήσει το κλίμα ελαφρύ παρά την απόρριψη.

Ο Κένεντι κράτησε επαφή με την Νταϊάνα, στέλνοντάς της τεύχη του περιοδικού, ενώ εκείνη του απαντούσε με ευγενικά σημειώματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της για την πίεση που δεχόταν από τα μέσα ενημέρωσης.

Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Παρά την επιμονή του Τζον, που αργότερα προσπάθησε να προσεγγίσει και τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για το εξώφυλλο, το George δεν φιλοξένησε ποτέ έναν Βρετανό γαλαζοαίματο.

Μέχρι τη στιγμή που το περιοδικό έκλεισε οριστικά, το 2001, και οι δύο πρωταγωνιστές εκείνου του μυστικού που κλειδώθηκε με φροντίσα στο Carlyle είχαν φύγει από τη ζωή.

Το βιβλίο The Kennedys & the Windsors [Οι Κένεντι και οι Ουίνδσορ: Η ιστορία δύο δυναστειών, η μία γεννήθηκε, η άλλη δημιουργήθηκε] από την Καρολάιν Χάλλεμαν κυκλοφορεί στις 2 Ιουνίου 2026 από την G. P. Putnam’s Sons του εκδοτικού οίκου Penguin Publishing Group.

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο
Ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν αναφερθεί σε πιθανό οικογενειακό δεσμό το 2023. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο πώς το ανακάλυψαν.

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Πόλεμος στην εστίαση
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

