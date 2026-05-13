H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ενα νέο απόσπασμα του βιβλίου The Kennedys & the Windsors που δημοσίευσε το Vanity Fair αποκαλύπτει τη μυστική, μοιραία συνάντηση, ανάμεσα στην πριγκίπισσα του λαού Νταϊάνα και τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ, τον «πρίγκιπα» της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι.

Η γνωριμία των δύο πιο πολυφωτογραφημένων ανθρώπων στον πλανήτη δεν ήταν τυχαία. Ο Τζον Τζον συναντήθηκε κρυφά σε μια σουίτα του ξενοδοχείου Carlyle στη Νέα Υόρκη με τη Νταϊάνα για να της προτείνει να ποζάρει στο εξώφυλλο του νέου του περιοδικού, George.

Παρά τις φήμες που οργίαζαν για χρόνια περί ενός παθιασμένου ειδυλλίου που εκτονώθηκε εκείνο το μεσημέρι στο Upper East Side, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο επαγγελματική, αν και εξίσου γοητευτική.

Οι δύο τους, θύματα και ταυτόχρονα κυρίαρχοι της δημόσιας εικόνας τους, ανακάλυψαν μια βαθιά συγγένεια, μοιράστηκαν εμπειρίες για τη Μητέρα Τερέζα [μια φιγούρα που έκτοτε έχει αποδειχθεί βιτριολική] και συζήτησαν για το πώς η Τζάκι Κένεντι κατάφερε να μεγαλώσει τον Τζον με ισορροπία – ένα πρότυπο που η Νταϊάνα ήθελε απεγνωσμένα να ακολουθήσει για τους γιους της, Γουίλιαμ και Χάρι.

Η συνάντηση του Τζον Κένεντι Τζούνιορ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα, προκειμένου να αποφευχθεί το πανδαιμόνιο των παπαράτσι.

Ο Τζον, συνοδευόμενος από την προσωπική του βοηθό, Ρόουζ-Μαρί Τερενζίο, εισήλθε στο ξενοδοχείο από την κεντρική είσοδο της Madison Avenue, την ώρα που οι φωτογράφοι παραμόνευαν σε μια άλλη πλευρά του κτιρίου.

Στη σουίτα του ρετιρέ, η Νταϊάνα τον υποδέχτηκε με επαγγελματική περιβολή, έτοιμη για μια «συνάντηση εργασίας». Σύμφωνα με τον Πάτρικ Τζέφσον, τον τότε έμπιστο και γραμματέα της τραγικής πριγκίπισσας, «ο Τζον εμφανίστηκε αρκετά νευρικός, σχεδόν με δέος απέναντί της, αλλά και αποφασισμένος να κάνει την πρότασή του».

Ο Τζον δεν έχασε χρόνο και παρουσίασε στην Νταϊάνα τα προσχέδια για το εξώφυλλο που είχε ετοιμάσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του περιοδικού που ήθελε να παντρέψει δύο οικείους κόσμους του -αυτόν της πολιτικής και του lifestyle.

Οι ιδέες του ήταν τολμηρές. Ο Κένεντι ήθελε την Νταϊάνα στο George με ένα καπέλο της Αμερικανικής Επανάστασης ή να την απαθανατίσει στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας -θα ήταν ένα ειρωνικό σχόλιο στην προσπάθειά της να αποφύγει τους φωτογράφους.

Παρά τη δελεαστική πρόταση, η Νταϊάνα είχε ήδη αποφασίσει τη στάση της. «Ελπίζω να με συγχωρέσεις, Τζον, αλλά δεν θα δεχτώ αυτή τη φορά», του είπε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το 50ό ή το 100ό τεύχος.

Η απόφασή της ήταν στρατηγική, καθώς ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί για την επιτυχία του εντύπου προτού συνδέσει το όνομά της μαζί του.

Παρά την απογοήτευση για την επαγγελματική άρνηση, η συζήτηση συνεχίστηκε για πάνω από μία ώρα και επικεντρώθηκε σε θέματα ουσίας.

Οι δύο τους μίλησαν για το κοινό τους έργο με τη Μητέρα Τερέζα – τη διαβόητη Αγία Των Φτωχών.

Μάλλον κανείς τους δεν γνώριζε όσα αποκαλύφθηκαν για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης για το πολυετές φιλανθρωπικό της έργο στην Καλκούτα Τερέζα.

Η Μητέρα Τερέζα, μετά το θάνατο της, αναδείχθηκε σε μια βαθιά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ενώ για πολλούς αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο ανιδιοτέλειας, σφοδροί επικριτές, με κυριότερο τον Κρίστοφερ Χίτσενς, την κατηγόρησαν ως μια γυναίκα που με τις ευλογίες του Βατικανού παρότρυνε τους φτωχούς να αποδεχτούν τη μοίρα τους αντί να καταπολεμήσει την ανέχεια, διατηρώντας παράλληλα στενές επαφές με αμφιλεγόμενους δικτάτορες και οικονομικούς καταχραστές.

Έρευνες έχουν καταδείξει σοβαρές ελλείψεις στις ιατρικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων της, με καταγγελίες ότι οι ασθενείς αφήνονταν χωρίς παυσίπονα στο όνομα μιας θρησκευτικής εξύμνησης του πόνου, την ώρα που τεράστιες δωρεές κατέληγαν σε μυστικούς λογαριασμούς ή στην ίδρυση μοναστηριών αντί για νοσοκομεία.

Ακόμη και η αγιοποίησή της το 2016 αμφισβητήθηκε έντονα, καθώς το απαιτούμενο «θαύμα» ίασης που της αποδόθηκε αντικρούστηκε από ιατρικές μαρτυρίες που έκαναν λόγο για συμβατική θεραπεία κύστης, ενισχύοντας τις φωνές που μιλούν για ένα επικοινωνιακό στρατήγημα της Καθολικής Εκκλησίας.

Στη συζήτησή τους η Νταϊάνα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατροφή του Τζον. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα, η πριγκίπισσα έβλεπε στο πρόσωπο της Τζάκι Κένεντι μια γυναίκα που, όπως και εκείνη, αντιμετωπίστηκε με ιδιοτέλεια από μια ισχυρή δυναστεία.

Η Νταϊάνα θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο ο Τζον διαχειριζόταν τη δημοσιότητα και ήλπιζε ο γιος της, Γουίλιαμ, να επιδείξει την ίδια ευφυΐα μεγαλώνοντας.

Όταν ο Τζον επέστρεψε στα γραφεία του περιοδικού, η ομάδα του τον περίμενε με αγωνία για να μάθουν την απάντησή της.

«Είπε όχι, αλλά έχει υπέροχα πόδια!», ήταν η πρώτη του ατάκα, δείχνοντας την πρόθεσή του να κρατήσει το κλίμα ελαφρύ παρά την απόρριψη.

Ο Κένεντι κράτησε επαφή με την Νταϊάνα, στέλνοντάς της τεύχη του περιοδικού, ενώ εκείνη του απαντούσε με ευγενικά σημειώματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της για την πίεση που δεχόταν από τα μέσα ενημέρωσης.

Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Παρά την επιμονή του Τζον, που αργότερα προσπάθησε να προσεγγίσει και τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για το εξώφυλλο, το George δεν φιλοξένησε ποτέ έναν Βρετανό γαλαζοαίματο.

Μέχρι τη στιγμή που το περιοδικό έκλεισε οριστικά, το 2001, και οι δύο πρωταγωνιστές εκείνου του μυστικού που κλειδώθηκε με φροντίσα στο Carlyle είχαν φύγει από τη ζωή.

Το βιβλίο The Kennedys & the Windsors [Οι Κένεντι και οι Ουίνδσορ: Η ιστορία δύο δυναστειών, η μία γεννήθηκε, η άλλη δημιουργήθηκε] από την Καρολάιν Χάλλεμαν κυκλοφορεί στις 2 Ιουνίου 2026 από την G. P. Putnam’s Sons του εκδοτικού οίκου Penguin Publishing Group.