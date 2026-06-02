Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02 Ιουνίου 2026, 18:20

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Ευγενία Κοτρώτσιου
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Υπάρχουν ιστορίες που οι φίλοι του Star Wars αφηγούνται εδώ και δεκαετίες σχεδόν σαν αστικούς μύθους. Μία από αυτές αφορά χιλιάδες φιγούρες και παιχνίδια της θρυλικής σειράς που φέρεται να θάφτηκαν σε χωματερή της αγγλικής επαρχίας όταν έκλεισε η βρετανική εταιρεία Palitoy τη δεκαετία του 1980. Παρότι κανείς δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει το υποτιθέμενο «θησαυροφυλάκιο», η ιστορία εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη φαντασία συλλεκτών και κατοίκων της περιοχής, αποτελώντας πλέον το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ.

Το εργοστάσιο που γέμισε παιδικά δωμάτια

Από τη δεκαετία του 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Palitoy κατασκεύαζε εκατομμύρια φιγούρες, οχήματα και σετ παιχνιδιού του Star Wars, χρησιμοποιώντας καλούπια που έφταναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εργοστάσιο της οδού Τζάκσον παρήγαγε επίσης δημοφιλή παιχνίδια όπως οι Action Man, οι Pippa και τα Care Bears.

Οι φιγούρες του Star Wars που έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας μιας ολόκληρης γενιάς. Σήμερα, ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια, όταν διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία, πωλούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές στη συλλεκτική αγορά.

Το 1985 η Palitoy έκλεισε το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της, οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και η παραγωγή των παιχνιδιών Star Wars σταμάτησε οριστικά.

Η ιστορία των θαμμένων φιγούρων

Παρότι η παρουσία της Palitoy παραμένει ορατή στην πόλη, με δρόμους και τοπόσημα που θυμίζουν το παρελθόν της, η φημολογούμενη χωματερή με τα παιχνίδια δεν έχει ποτέ εντοπιστεί επίσημα.

Ο σκηνοθέτης Ματ Χολτ, του οποίου η μητέρα και η γιαγιά εργάζονταν στην εταιρεία, αποφάσισε να ερευνήσει την υπόθεση μέσα από το ντοκιμαντέρ In A Landfill Far Far Away. Όπως υποστηρίζει, σε μια εποχή πριν από την ανακύκλωση ήταν συνηθισμένο τα αποθέματα που δεν μπορούσαν να διατεθούν να καταστρέφονται ή να θάβονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μια εταιρεία κλείνει και διαγράφει εμπορεύματα από τα λογιστικά της βιβλία, πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτά δεν θα επιστρέψουν στην αγορά. Αυτό έχει ενισχύσει τις εικασίες ότι μεγάλες ποσότητες παιχνιδιών κατέληξαν κάτω από το χώμα.

Μαρτυρίες και αμφιβολίες

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο ηθοποιός Σον Γουίλιαμσον, γνωστός από τη σειρά EastEnders, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του ήταν ο οδηγός που μετέφερε φορτηγά γεμάτα παιχνίδια στον χώρο απόρριψης.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκδοχή. Ο Στιούαρτ Γουόρμπερτον από την Coalville Heritage Society θεωρεί ότι η ιστορία έχει διογκωθεί με τα χρόνια.

Όπως εξηγεί, πράγματι υπήρχε ένας χώρος όπου απορρίπτονταν παλιά παιχνίδια και συσκευασίες, όμως αυτό συνέβαινε αρκετά χρόνια πριν από την εποχή του Star Wars. Τα παιδιά της περιοχής επισκέπτονταν συχνά το σημείο αναζητώντας κουτιά παιχνιδιών που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε προωθητικές ενέργειες της εποχής.

Τι μπορεί να βρίσκεται σήμερα κάτω από το έδαφος

Ο Γουόρμπερτον δεν αποκλείει ότι παιχνίδια του Star Wars κατέληξαν σε χωματερές. Υποστηρίζει όμως ότι καταστράφηκαν από βαριά μηχανήματα και θάφτηκαν κάτω από διαδοχικά στρώματα απορριμμάτων, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε ανάκτησή τους.

Έτσι, η ιστορία εξακολουθεί να κινείται ανάμεσα στον θρύλο και την πραγματικότητα. Μπορεί πράγματι να υπάρχουν θαμμένες φιγούρες έξω από το Κόαλβιλ, όμως η πιθανότητα να ανακαλύψει κάποιος σήμερα ένα σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι σε άριστη κατάσταση μοιάζει εξαιρετικά μικρή.

*Mε πληροφορίες από: BBC 

