Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
«May the Force be with you»: Γιατί γιορτάζουμε στις 4 Μαΐου τα Star Wars σε όλο τον κόσμο
Culture Live 04 Μαΐου 2026, 20:40

«May the Force be with you»: Γιατί γιορτάζουμε στις 4 Μαΐου τα Star Wars σε όλο τον κόσμο

Σήμερα, 4 Μαΐου, οι φαν του Star Wars γιορτάζουν την ανεπίσημη επέτειο του γαλαξιακού σύμπαντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Σήμερα, 4 Μαΐου, οι φαν του Star Wars σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη δική τους ανεπίσημη «επέτειο»: τη Star Wars Day. Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι ένα από τα πιο διάσημα λογοπαίγνια της ποπ κουλτούρας, καθώς το «May the 4th be with you» ακούγεται σαν το εμβληματικό «May the Force be with you» — η ευχή που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες το σύμπαν του Τζορτζ Λούκας.

Η φετινή Star Wars Day αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς στις 22 Μαΐου αναμένεται να βγει στις αίθουσες το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», η πρώτη νέα ταινία του franchise μετά το «The Rise of Skywalker» του 2019.

Το λογοπαίγνιο που έγινε παγκόσμια γιορτή

Η φράση «May the 4th be with you» γεννήθηκε από την ηχητική ομοιότητα της ημερομηνίας με το «May the Force be with you», τη γνωστή ευχή για καλή τύχη στο σύμπαν του Star Wars.

Ο Μάιος, πάντως, δεν είναι απλώς ένας μήνας που «βολεύει» για το λογοπαίγνιο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους της σειράς, αφού οι πρώτες έξι ταινίες του Star Wars κυκλοφόρησαν όλες Μάιο. Το «The Mandalorian and Grogu» θα είναι μόλις η δεύτερη ταινία του franchise —μετά το «Solo: A Star Wars Story» του 2018— που κάνει πρεμιέρα Μάιο από τότε που η Disney αγόρασε τη Lucasfilm, το 2012.

Αν και η ημέρα είχε ήδη καθιερωθεί μεταξύ των φαν στο διαδίκτυο, έγινε πολύ πιο γνωστή στο ευρύ κοινό μετά την εξαγορά της Lucasfilm από τη Disney και την ανακοίνωση της sequel τριλογίας. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη περίοδος του Star Wars στην εποχή των social media, γεγονός που βοήθησε τη φράση να εξαπλωθεί πολύ πέρα από τους στενούς κύκλους των θαυμαστών.

Τι είναι η Δύναμη στο Star Wars

Στον κόσμο του Star Wars, η Δύναμη είναι ένα μυστικιστικό ενεργειακό πεδίο που γεννιέται από τη ζωή και ενώνει ολόκληρο τον γαλαξία. Η φράση «May the Force be with you» χρησιμοποιείται ως ευχή για καλή τύχη, προστασία ή επιτυχία.

Η πιο διάσημη εξήγηση για το τι είναι η Δύναμη (Force) έρχεται από τον Γιόντα —με τη φωνή του Φρανκ Οζ— στο «The Empire Strikes Back» του 1980, σε μια σκηνή που έχει μείνει στην ιστορία του Star Wars.

Από τη Μάργκαρετ Θάτσερ στη Lucasfilm

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση της φράσης «May the Fourth Be With You» εντοπίζεται το 1978, σε διαφήμιση της βρετανικής εφημερίδας London Evening News. Η ολοσέλιδη καταχώριση συνεχάρη τη Μάργκαρετ Θάτσερ για την εκλογική της νίκη ως πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Βρετανίας, γράφοντας: «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!»

Η φράση χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και εσωτερικά στη Lucasfilm, ενώ σύμφωνα με το StarWars.com εμφανίστηκε και σε διαφήμιση του 2005 για ειδική προσφορά εισιτηρίων της 4ης Ιουλίου για το «Revenge of the Sith».

Τα τελευταία χρόνια, η 4η Μαΐου έχει μετατραπεί και σε ημέρα ανακοινώσεων, trailer και νέων κυκλοφοριών. Φέτος, τη Δευτέρα, κυκλοφορούν τα δύο τελευταία επεισόδια της animated σειράς «Maul: Shadow Lord». Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική «δύναμη» της ημέρας παραμένουν οι ίδιοι οι φαν, που την έχουν κρατήσει ζωντανή και την έχουν κάνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Με ποια σειρά βλέπει κανείς τις ταινίες

Η σειρά θέασης είναι πάντα θέμα συζήτησης μεταξύ των φαν. Μια κλασική επιλογή είναι να ξεκινήσει κανείς από την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους: το «A New Hope» του 1977, γνωστό και ως Επεισόδιο IV. Αρχικά είχε κυκλοφορήσει απλώς ως «Star Wars», όμως στην επανέκδοση του 1981 απέκτησε τον αριθμό επεισοδίου και τον δεύτερο τίτλο.

Ακολουθούν τα Επεισόδια V και VI: το «The Empire Strikes Back» του 1980 και το «Return of the Jedi» του 1983.

Στη συνέχεια, μπορεί κανείς να περάσει στην prequel τριλογία, δηλαδή στα Επεισόδια I-III: το «The Phantom Menace» του 1999, το «Attack of the Clones» του 2002 και το «Revenge of the Sith» του 2005.

Υπάρχει επίσης η νεότερη τριλογία, τα Επεισόδια VII-IX, που διαδραματίζονται περίπου 30 χρόνια μετά την αρχική τριλογία: το «The Force Awakens» του 2015, το «The Last Jedi» του 2017 και το «The Rise of Skywalker» του 2019.

Οι δύο ακόμη live-action ταινίες είναι το «Rogue One» του 2016, που ολοκληρώνεται ακριβώς πριν από την έναρξη του «A New Hope», και το «Solo: A Star Wars Story», που διαδραματίζεται περίπου 13 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στην αρχική και την prequel τριλογία.

Τι πρέπει να ξέρουμε για το «The Mandalorian and Grogu»

Το επερχόμενο «The Mandalorian and Grogu» τοποθετείται χρονικά λίγα χρόνια μετά το «Return of the Jedi». Όσοι θέλουν να προετοιμαστούν μπορούν να δουν τη σειρά «The Mandalorian», αν και ο σκηνοθέτης Τζον Φαβρό έχει ξεκαθαρίσει ότι η ταινία έχει σχεδιαστεί και για θεατές που δεν γνωρίζουν σε βάθος το σύμπαν του Star Wars.

Όπως είπε στο Associated Press, αν ένας φαν του Star Wars πάει στην ταινία μαζί με κάποιον που δεν είναι φαν, «πρέπει να περάσει εξίσου καλά με τους φαν».

Για όσους πάντως αποφασίσουν να δουν τη σειρά, υπάρχει και η κλασική «Star Wars» ιδιομορφία: καλό είναι να περάσουν από το «The Book of Boba Fett» ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν του «The Mandalorian».

Οι μεγάλες ημερομηνίες του Star Wars μέσα στον Μάιο

Ο Μάιος είναι γεμάτος επετείους για το Star Wars. Στις 14 Μαΐου 1944 γεννήθηκε ο Τζορτζ Λούκας. Στις 16 Μαΐου 2002 κυκλοφόρησε το «Episode II: Attack of the Clones». Στις 19 Μαΐου βγήκαν δύο ταινίες της prequel τριλογίας: το «Episode I: The Phantom Menace» το 1999 και το «Episode III: Revenge of the Sith» το 2005.

Στις 21 Μαΐου 1980 έκανε πρεμιέρα το «Episode V: The Empire Strikes Back». Και στις 25 Μαΐου συμπίπτουν τρεις σημαντικές κυκλοφορίες: το αρχικό «Star Wars» το 1977, το «Episode VI: Return of the Jedi» το 1983 και το «Solo: A Star Wars Story» το 2018.

*Με πληροφορίες από: The Detroit News 

Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

