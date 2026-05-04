«May the Force be with you»: Γιατί γιορτάζουμε στις 4 Μαΐου τα Star Wars σε όλο τον κόσμο

Σήμερα, 4 Μαΐου, οι φαν του Star Wars σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη δική τους ανεπίσημη «επέτειο»: τη Star Wars Day. Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι ένα από τα πιο διάσημα λογοπαίγνια της ποπ κουλτούρας, καθώς το «May the 4th be with you» ακούγεται σαν το εμβληματικό «May the Force be with you» — η ευχή που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες το σύμπαν του Τζορτζ Λούκας.

Η φετινή Star Wars Day αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς στις 22 Μαΐου αναμένεται να βγει στις αίθουσες το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», η πρώτη νέα ταινία του franchise μετά το «The Rise of Skywalker» του 2019.

Το λογοπαίγνιο που έγινε παγκόσμια γιορτή

Η φράση «May the 4th be with you» γεννήθηκε από την ηχητική ομοιότητα της ημερομηνίας με το «May the Force be with you», τη γνωστή ευχή για καλή τύχη στο σύμπαν του Star Wars.

Ο Μάιος, πάντως, δεν είναι απλώς ένας μήνας που «βολεύει» για το λογοπαίγνιο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους της σειράς, αφού οι πρώτες έξι ταινίες του Star Wars κυκλοφόρησαν όλες Μάιο. Το «The Mandalorian and Grogu» θα είναι μόλις η δεύτερη ταινία του franchise —μετά το «Solo: A Star Wars Story» του 2018— που κάνει πρεμιέρα Μάιο από τότε που η Disney αγόρασε τη Lucasfilm, το 2012.

Αν και η ημέρα είχε ήδη καθιερωθεί μεταξύ των φαν στο διαδίκτυο, έγινε πολύ πιο γνωστή στο ευρύ κοινό μετά την εξαγορά της Lucasfilm από τη Disney και την ανακοίνωση της sequel τριλογίας. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη περίοδος του Star Wars στην εποχή των social media, γεγονός που βοήθησε τη φράση να εξαπλωθεί πολύ πέρα από τους στενούς κύκλους των θαυμαστών.

Τι είναι η Δύναμη στο Star Wars

Στον κόσμο του Star Wars, η Δύναμη είναι ένα μυστικιστικό ενεργειακό πεδίο που γεννιέται από τη ζωή και ενώνει ολόκληρο τον γαλαξία. Η φράση «May the Force be with you» χρησιμοποιείται ως ευχή για καλή τύχη, προστασία ή επιτυχία.

Η πιο διάσημη εξήγηση για το τι είναι η Δύναμη (Force) έρχεται από τον Γιόντα —με τη φωνή του Φρανκ Οζ— στο «The Empire Strikes Back» του 1980, σε μια σκηνή που έχει μείνει στην ιστορία του Star Wars.

Από τη Μάργκαρετ Θάτσερ στη Lucasfilm

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση της φράσης «May the Fourth Be With You» εντοπίζεται το 1978, σε διαφήμιση της βρετανικής εφημερίδας London Evening News. Η ολοσέλιδη καταχώριση συνεχάρη τη Μάργκαρετ Θάτσερ για την εκλογική της νίκη ως πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Βρετανίας, γράφοντας: «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!»

Η φράση χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και εσωτερικά στη Lucasfilm, ενώ σύμφωνα με το StarWars.com εμφανίστηκε και σε διαφήμιση του 2005 για ειδική προσφορά εισιτηρίων της 4ης Ιουλίου για το «Revenge of the Sith».

Τα τελευταία χρόνια, η 4η Μαΐου έχει μετατραπεί και σε ημέρα ανακοινώσεων, trailer και νέων κυκλοφοριών. Φέτος, τη Δευτέρα, κυκλοφορούν τα δύο τελευταία επεισόδια της animated σειράς «Maul: Shadow Lord». Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική «δύναμη» της ημέρας παραμένουν οι ίδιοι οι φαν, που την έχουν κρατήσει ζωντανή και την έχουν κάνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Με ποια σειρά βλέπει κανείς τις ταινίες

Η σειρά θέασης είναι πάντα θέμα συζήτησης μεταξύ των φαν. Μια κλασική επιλογή είναι να ξεκινήσει κανείς από την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους: το «A New Hope» του 1977, γνωστό και ως Επεισόδιο IV. Αρχικά είχε κυκλοφορήσει απλώς ως «Star Wars», όμως στην επανέκδοση του 1981 απέκτησε τον αριθμό επεισοδίου και τον δεύτερο τίτλο.

Ακολουθούν τα Επεισόδια V και VI: το «The Empire Strikes Back» του 1980 και το «Return of the Jedi» του 1983.

Στη συνέχεια, μπορεί κανείς να περάσει στην prequel τριλογία, δηλαδή στα Επεισόδια I-III: το «The Phantom Menace» του 1999, το «Attack of the Clones» του 2002 και το «Revenge of the Sith» του 2005.

Υπάρχει επίσης η νεότερη τριλογία, τα Επεισόδια VII-IX, που διαδραματίζονται περίπου 30 χρόνια μετά την αρχική τριλογία: το «The Force Awakens» του 2015, το «The Last Jedi» του 2017 και το «The Rise of Skywalker» του 2019.

Οι δύο ακόμη live-action ταινίες είναι το «Rogue One» του 2016, που ολοκληρώνεται ακριβώς πριν από την έναρξη του «A New Hope», και το «Solo: A Star Wars Story», που διαδραματίζεται περίπου 13 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στην αρχική και την prequel τριλογία.

Τι πρέπει να ξέρουμε για το «The Mandalorian and Grogu»

Το επερχόμενο «The Mandalorian and Grogu» τοποθετείται χρονικά λίγα χρόνια μετά το «Return of the Jedi». Όσοι θέλουν να προετοιμαστούν μπορούν να δουν τη σειρά «The Mandalorian», αν και ο σκηνοθέτης Τζον Φαβρό έχει ξεκαθαρίσει ότι η ταινία έχει σχεδιαστεί και για θεατές που δεν γνωρίζουν σε βάθος το σύμπαν του Star Wars.

Όπως είπε στο Associated Press, αν ένας φαν του Star Wars πάει στην ταινία μαζί με κάποιον που δεν είναι φαν, «πρέπει να περάσει εξίσου καλά με τους φαν».

Για όσους πάντως αποφασίσουν να δουν τη σειρά, υπάρχει και η κλασική «Star Wars» ιδιομορφία: καλό είναι να περάσουν από το «The Book of Boba Fett» ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν του «The Mandalorian».

Οι μεγάλες ημερομηνίες του Star Wars μέσα στον Μάιο

Ο Μάιος είναι γεμάτος επετείους για το Star Wars. Στις 14 Μαΐου 1944 γεννήθηκε ο Τζορτζ Λούκας. Στις 16 Μαΐου 2002 κυκλοφόρησε το «Episode II: Attack of the Clones». Στις 19 Μαΐου βγήκαν δύο ταινίες της prequel τριλογίας: το «Episode I: The Phantom Menace» το 1999 και το «Episode III: Revenge of the Sith» το 2005.

Στις 21 Μαΐου 1980 έκανε πρεμιέρα το «Episode V: The Empire Strikes Back». Και στις 25 Μαΐου συμπίπτουν τρεις σημαντικές κυκλοφορίες: το αρχικό «Star Wars» το 1977, το «Episode VI: Return of the Jedi» το 1983 και το «Solo: A Star Wars Story» το 2018.

*Με πληροφορίες από: The Detroit News