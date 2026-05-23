«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
The Good Life 23 Μαΐου 2026, 12:30

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Πριν γίνει ένας από τους πιο λαμπρούς κοσμολόγους στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν απλώς ένας φοιτητής που προκαλούσε έντονη ανησυχία στους γονείς του.

Μια νέα, εγκεκριμένη βιογραφία από τον βραβευμένο φυσικό Γκράχαμ Φαρμέλο, η οποία βασίζεται σε άγνωστα μέχρι σήμερα ημερολόγια του πατέρα του, Φρανκ Χόκινγκ, φέρνει στο φως μια συγκλονιστική και εξαιρετικά ανθρώπινη πλευρά της οικογένειας.

Γραμμένα εν μέρει σε έναν ιδιότυπο μυστικό κώδικα με βάση το ελληνικό αλφάβητο, τα έγγραφα αποκαλύπτουν τις πατρικές ανησυχίες για την «έλλειψη πρωτοβουλίας» του νεαρού Στίβεν, αλλά και το βαθύ, βουβό δράμα της οικογένειας αμέσως μετά την καταστροφική διάγνωση της νόσου του κινητικού νευρώνα στα 21 του χρόνια.

«Ο Στίβεν τριγυρνάει στο σπίτι με ελάχιστη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ» γράφει ο Φρανκ Χόκινγκ

Το μυστικό ημερολόγιο 200.000 λέξεων ήταν γραμμένο σε ελληνική γραφή για να μην πέσει σε λάθος χέρια

Η μητέρα του πίστευε ότι ο Στίβεν είχε σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντι στον πατέρα του

Το 1961, ο Φρανκ Χόκινγκ, διακεκριμένος ειδικός στις τροπικές ασθένειες, αδυνατούσε να προβλέψει ότι ο γιος του θα άλλαζε μια μέρα τον τρόπο που κατανοούμε τις μαύρες τρύπες και το σύμπαν.

Ανησυχώντας για την πορεία του Στίβεν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σημείωνε με απογοήτευση στο ημερολόγιό του: «Ανησυχούμε λίγο για τον τρόπο που εξελίσσεται ο Στίβεν. Τριγυρνάει στο σπίτι με ελάχιστη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει πολύ».

Η κατάσταση φαινόταν ακόμα πιο ανησυχητική, καθώς ο νεαρός Στίβεν έδειχνε να χάνει το ενδιαφέρον του για την επιστήμη του.

«Η Ιζαμπέλ [η μητέρα του] λέει ότι έχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντί μου (δεν έχει κανέναν λόγο) και ότι έχει χάσει την πίστη του στη φυσική στην Οξφόρδη, θεωρώντας την κατώτερη από τις ανθρωπιστικές επιστήμες», έγραφε ο Φρανκ, συγκρίνοντας τον γιο του με τον δικό του νεότερο εαυτό.

«Η ομιλία του είναι τόσο αργή… Λυπάμαι πολύ για εκείνον, αλλά δεν απολαμβάνω να είμαι μαζί του» γράφει ο πατέρας του

«Είναι μεγάλο κρίμα αν είναι έτσι. Στην ηλικία του είχα μια φλεγόμενη φιλοδοξία να προκόψω, και αν είχα έστω και τα μισά από τα δικά του πλεονεκτήματα, θα τα είχα καταφέρει πολύ καλύτερα».

Ο Φρανκ Χόκινγκ κρατούσε ημερολόγιο για περισσότερα από 60 χρόνια, όμως για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά και τις ωμές σκέψεις του.

«Αυτό το ημερολόγιο γράφτηκε αρχικά σε ελληνική γραφή για να σχηματίσει έναν απλό μυστικό κώδικα και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για ένα ημερολόγιο που μπορεί να πέσει σε χέρια εχθρών ή οικείων που πληγώνονται εύκολα. Δεδομένου ότι το ελληνικό αλφάβητο δεν περιέχει όλα τα αγγλικά γράμματα, έχουν γίνει οι ακόλουθες προσαρμογές…» γράφει για τον κώδικα που επινόησε για τα γράμματα H, V, QU, W και J.

«Αυτό το ημερολόγιο γράφτηκε αρχικά σε ελληνική γραφή για να σχηματίσει έναν απλό μυστικό κώδικα και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για ένα ημερολόγιο που μπορεί να πέσει σε χέρια εχθρών ή οικείων που πληγώνονται εύκολα»

Ο βιογράφος Γκράχαμ Φαρμέλο κατάφερε να σπάσει τον κώδικα, αποκρυπτογραφώντας πάνω από 200.000 λέξεις που περιγράφουν την παιδική ηλικία, τους γάμους, την καριέρα, αλλά και τη σκληρή μάχη του επιστήμονα με τη νοητική και σωματική του φθορά.

Τα ημερολόγια αποκαλύπτουν πόσο βασανιστική ήταν για τον πατέρα η σταδιακή παράλυση του γιου του.

Το 1967, τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωση, ο Φρανκ έγραφε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Βρίσκω ότι είναι μια αργή και φρικιαστική εμπειρία με τον Στίβεν. Τα πάντα είναι τόσο απελπιστικά αργά και μακρόσυρτα. Και η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη στην κατανόηση, που η συνομιλία είναι πολύ δύσκολη. Τον λυπάμαι πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ για εκείνον. Αλλά δεν απολαμβάνω να είμαι μαζί του».

Παρά τις ζοφερές ιατρικές προβλέψεις της εποχής που του έδιναν μόλις δύο χρόνια ζωής, ο Στίβεν Χόκινγκ έζησε μέχρι το 2018, φτάνοντας τα 76 του έτη. Ο ίδιος ο Χόκινγκ αντιμετώπιζε την κατάστασή του με το γνωστό του χιούμορ, δηλώνοντας: «Η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία. Οι προσδοκίες μου μειώθηκαν στο μηδέν όταν ήμουν 21 ετών. Όλα από τότε ήταν ένα μπόνους».

«Η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία. Οι προσδοκίες μου μειώθηκαν στο μηδέν όταν ήμουν 21 ετών. Όλα από τότε ήταν ένα μπόνους»

Η νέα βιογραφία με τίτλο Hawking, η οποία βασίζεται σε έγγραφα που φυλάσσονταν στο σπίτι της αδελφής του, Μαίρης, και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τις αδελφές του, την πρώτη του σύζυγο Τζέιν και τα παιδιά τους, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο John Murray.

Όπως τονίζει ο Φαρμέλο, το υλικό αυτό προσφέρει μια «ωμή και ειλικρινή ματιά» στα διαμορφωτικά χρόνια ενός ανθρώπου που, παρά τις δυσκολίες, δεν σταμάτησε ποτέ να συμβουλεύει τον κόσμο:

«Να θυμάστε να κοιτάτε ψηλά στα αστέρια και όχι κάτω στα πόδια σας. Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να πετύχετε σε αυτό. Σημασία έχει απλώς να μην τα παρατάτε».

