Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
Οι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα
Σε πίστα αγώνων ταχύτητας είχαν μετατρέψει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης δύο οδηγοί οι οποίοι έκαναν κόντρες και έτρεχαν μέχρι και με 221 χιλιόμετρα ανά ώρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.
Μάλιστα ο ένας εκ των δύο οδηγών διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.
Τους δύο οδηγούς ακινητοποίησαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας Βέλος της Τροχαίας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
