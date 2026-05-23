Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν ψάχνετε ποια είναι η γιορτή σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι το σημερινό εορτολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα πολύ δημοφιλή ή «παραδοσιακά» ελληνικά ονόματα.

Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σπουδαίων Μαρτύρων και Αγίων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πίστη.

Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν;

Σύμφωνα με το επίσημο ορθόδοξο εορτολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία;

Στις 23 Μαΐου, το χριστιανικό ημερολόγιο είναι αφιερωμένο σε πρόσωπα που επέδειξαν τεράστιο θάρρος και πίστη, συχνά πληρώνοντας το με την ίδια τους τη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τιμώνται:

Οι Μάρτυρες Σέλευκος και Σαλωνάς ο Ρωμαίος: Δύο πιστοί που μαρτύρησαν για τις χριστιανικές τους ιδέες κατά τους πρώτους αιώνες των διωγμών.

Ο Οσιομάρτυρας Λουκάς εν Μυτιλήνη: Ένας νεαρός Άγιος που μαρτύρησε στη Λέσβο, αρνούμενος να απαρνηθεί την πίστη του.

Η Μυροφόρος Μαρία του Κλωπά: Μία από τις εμβληματικές γυναίκες της Καινής Διαθήκης που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι τον Σταυρό και την Ανάσταση.

Ποια ήταν η Μαρία του Κλωπά;

Το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της σημερινής ημέρας είναι αναμφίβολα η Μαρία του Κλωπά. Ήταν μία από τις πιστές γυναίκες που ονομάζονται «Μυροφόροι» και, σύμφωνα με τις Γραφές, ήταν συγγενής της Παναγίας (αναφέρεται συχνά ως αδελφή της ή σύζυγος του Κλωπά, ο οποίος ήταν αδελφός του Ιωσήφ).

Το εντυπωσιακό στοιχείο με τη Μαρία του Κλωπά είναι ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των πιο ιστορικών γεγονότων της ανθρωπότητας: ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Χριστού, δίπλα στην Θεοτόκο, και ήταν από τις πρώτες που αντίκρισαν τον Κενό Τάφο το πρωί της Ανάστασης. Η ιστορία της αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αφοσίωσης και θάρρους.

