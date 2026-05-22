Έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε χθες ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικασμένος ηγετικός νους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Οι πρώτες εικόνες μετά την έξοδό του από τη φυλακή καταγράφηκαν από το MEGA, έξω από την κατοικία του στον Βύρωνα:

Η πόρτα της φυλακής για τον «Λάμπρο» της 17Ν άνοιξε μετά από τέσσερα προηγούμενα απορριπτικά βουλεύματα, παρότι ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την αποφυλάκισή του το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του καλύφθηκαν χάρη στην καλή του διαγωγή, την έκτιση του απαιτούμενου χρόνου της ποινής του, καθώς και την ακαδημαϊκή του πορεία κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καθώς απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά από γαλλικό πανεπιστήμιο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η σχετική εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Με παραγγελία του, ζήτησε να μελετηθεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.

Πλέον, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρίσκεται ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους: του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, δήλωσε ήδη τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και υποχρεούται να δίνει το «παρών» μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα.

Το ιστορικό της δράσης του και της 17Ν

Ο άνθρωπος που θεωρείται ότι κινούσε τα νήματα της οργάνωσης για δεκαετίες, είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για συμμετοχή σε ληστείες και βομβιστικές επιθέσεις.

Η αιματηρή δράση της «17 Νοέμβρη» διήρκεσε από το 1975 —με πρώτη δολοφονία αυτή του σταθμάρχη της CIA, Ρίτσαρντ Γουέλς— μέχρι και το 2002, αφήνοντας πίσω της συνολικά 23 νεκρούς.