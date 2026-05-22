newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες του αρχηγού της 17Ν μετά την αποφυλάκισή του
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 21:38

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες του αρχηγού της 17Ν μετά την αποφυλάκισή του

Ελεύθερος έπειτα από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες μετά την αποφυλάκισή του.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε χθες ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικασμένος ηγετικός νους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Οι πρώτες εικόνες μετά την έξοδό του από τη φυλακή καταγράφηκαν από το MEGA, έξω από την κατοικία του στον Βύρωνα:

Η πόρτα της φυλακής για τον «Λάμπρο» της 17Ν άνοιξε μετά από τέσσερα προηγούμενα απορριπτικά βουλεύματα, παρότι ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την αποφυλάκισή του το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του καλύφθηκαν χάρη στην καλή του διαγωγή, την έκτιση του απαιτούμενου χρόνου της ποινής του, καθώς και την ακαδημαϊκή του πορεία κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καθώς απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά από γαλλικό πανεπιστήμιο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η σχετική εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Με παραγγελία του, ζήτησε να μελετηθεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.

Πλέον, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρίσκεται ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους: του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, δήλωσε ήδη τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και υποχρεούται να δίνει το «παρών» μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα.

Το ιστορικό της δράσης του και της 17Ν

Ο άνθρωπος που θεωρείται ότι κινούσε τα νήματα της οργάνωσης για δεκαετίες, είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για συμμετοχή σε ληστείες και βομβιστικές επιθέσεις.

Η αιματηρή δράση της «17 Νοέμβρη» διήρκεσε από το 1975 —με πρώτη δολοφονία αυτή του σταθμάρχη της CIA, Ρίτσαρντ Γουέλς— μέχρι και το 2002, αφήνοντας πίσω της συνολικά 23 νεκρούς.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Σύνταξη
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Σύνταξη
Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Αγρίνιο 22.05.26

Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της - Δάγκωσε και την μητέρα της

Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για την «πρεμιέρα» του Final Four - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Σύνταξη
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»
Euroleague 22.05.26

Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»

Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται ήδη τον μεγάλο τελικό της Euroleague και ζήτησε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με τη νοοτροπία νικητή που είχαν κόντρα στη Φενέρ.

Σύνταξη
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέα βίντεο 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)
Euroleague 22.05.26

Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)

«Και μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρουμε το ευρωπαϊκό», τραγουδούν οι 14 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που το έκαναν ΣΕΦ και ετοιμάζονται για την Κυριακή του τελικού.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies