Ολυμπιακός: Όλοι οι τελικοί των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague – Στόχος η τέταρτη κούπα

Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στο «T-Center» της Αθήνας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague! Ο Ολυμπιακός διέλυσε το σύνολο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με το επιβλητικό 79-61 και την Κυριακή (24/5) πάει για την κούπα!

Οι Πειραιώτες πέρασαν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους και θα διεκδικήσουν κόντρα σε μία εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!

Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει την 4η κούπα της ιστορίας της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Οι τελικοί του Ολυμπιακού στη Euroleague:

1994: Μπανταλόνα-Ολυμπιακός 59-57

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

1997: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 73-58

2010: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 86-68

2012: Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2017: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 80-64

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης/Βαλένθια