Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γιορτή νηπιαγωγείου στο Οχάιο, όταν γονείς πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από καβγά για θέσεις καθισμάτων, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και μία άλλη να συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Queen of Apostles, το πρωί της Πέμπτης (21/5), όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες στο WTVG, μία οικογένεια φέρεται να επιχείρησε να κρατήσει ολόκληρες σειρές καθισμάτων για λογαριασμό της.

Η 28χρονη Τζέσικα Άντερσον φέρεται να άρχισε να βρίζει γονείς που προσπάθησαν να καθίσουν σε ορισμένες από τις θέσεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε καταλάβει η οικογένειά της. Ένας άλλος γονέας, ο Κρεγκ Μέις, δήλωσε ότι επιχείρησε να την ηρεμήσει, ωστόσο -όπως είπε- πρόλαβε να ανταλλάξει μόνο λίγες κουβέντες πριν δεχθεί επίθεση από μέλη της οικογένειάς της.

«Καθώς τσακωνόμουν με την Τζέσικα, κυριολεκτικά δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δέχτηκα ξαφνικά ένα χτύπημα», δήλωσε ο Μέις. Όπως ανέφερε, πέντε άνδρες από την οικογένεια της Άντερσον πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και του επιτέθηκαν όλοι μαζί.

Σε βίντεο από το περιστατικό φαίνονται αρκετά άτομα να χτυπούν έναν άνδρα που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. Όταν η πρώην σύντροφος του Μέις επιχείρησε να παρέμβει, η Άντερσον φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να την έσυρε μακριά.

Βίντεο από το περιστατικό στο Οχάιο

Brawl at a kindergarten graduation ceremony in Toledo. Question: Where do students learn to be violent with others? Answer 👇 pic.twitter.com/ifCRFSPCUo — Fixing Education (@FixingEducation) May 22, 2026

Σύμφωνα με την New York Post, οι δύο γυναίκες πάλευαν, τραβώντας η μία την άλλη από τα μαλλιά και χτυπώντας επανειλημμένα τα κεφάλια τους. Η πρώην σύντροφος του Μέις φαίνεται να της χτυπάει το πρόσωπο πάνω σε μια μεταλλική καρέκλα, ενώ η Άντερσον την έσπρωξε μακριά.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε και χρειάστηκε ράμματα. Η Άντερσον συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη. Ευτυχώς, τα παιδιά έκαναν πρόβα για την τελετή αποφοίτησής τους σε ξεχωριστή αίθουσα, όταν ξέσπασε ο καβγάς.