Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία

Τεράστιες πινακίδες που έχουν αναρτηθεί σε ιταλικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και συνδέουν την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι με τον φασιστικό ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των social media για ένα μικρό ανταγωνιστικό κόμμα, το οποίο την κατηγόρησε ότι λογόκρινε την προεκλογική εκστρατεία.

Οι διαφημίσεις, των οποίων η γραφή είναι στο στυλ της φασιστικής προπαγάνδας της δεκαετίας του 1930, φέρουν τη φράση «Όταν ήταν εκείνη…», μια έκφραση που οι θαυμαστές του Μουσολίνι χρησιμοποιούν συχνά για να πουν ότι τα πράγματα λειτουργούσαν καλύτερα υπό την ηγεσία του, όπως για παράδειγμα η λειτουργία των τρένων.

«Όταν ήταν εκείνη, τα τρένα έφταναν με καθυστέρηση», έγραφε μία από τις διαφημίσεις που αναρτήθηκαν στους κεντρικούς σταθμούς της Ρώμης και του Μιλάνου, η οποία αφαιρέθηκε αφού η εταιρεία που διαχειρίζεται τη διαφήμιση στους σταθμούς της Ιταλίας δήλωσε ότι ήταν «επιζήμια» για τη φήμη των σιδηροδρόμων.

Περισσότερα από ένα στα πέντε τρένα υψηλής ταχύτητας έφτασαν με καθυστέρηση πέρυσι, σύμφωνα με την οργάνωση καταναλωτών Altroconsumo.

Κριτική για την πολιτική της Μελόνο

Άλλες αφίσες της εκστρατείας με σαρκαστικά σχόλια για τους φόρους, τον πληθωρισμό και τις προοπτικές για τους νέους εξακολουθούν να είναι αναρτημένες.

Αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων από το μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης Italia Viva του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, που παίζει με τις πολιτικές ρίζες της Μελόνι.

Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι είναι απόγονος του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από φασίστες βετεράνους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα στην νεολαία του MSI.

Οι διαφημίσεις στοχεύουν να πείσουν τους φορολογούμενους να διαθέσουν το 0,2% του ετήσιου φόρου εισοδήματός τους στο «Italia Viva» —μια επιλογή που έχουν οι Ιταλοί που επιθυμούν να υποστηρίξουν ένα πολιτικό κίνημα.

Οι αναρτήσεις του «Italia Viva» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εκστρατεία, στις οποίες κατηγορεί την κυβέρνηση για λογοκρισία, έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια, ενισχύοντας την προβολή του μικρού κόμματος, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 2,5% στις δημοσκοπήσεις.

Η σιδηροδρομική εταιρεία «Ferrovie dello Stato» δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει λάβει παράπονα από την κυβέρνηση σχετικά με τις διαφημίσεις.

Η εφημερίδα La Stampa δημοσίευσε την Παρασκευή μια επιστολή της Μελόνι, στην οποία αρνείται ότι εξοργίστηκε από τις αφίσες και δηλώνει ότι συνεχάρη τον Ρέντσι για την ιδέα.

Ο Ρέντσι δήλωσε: «Ελπίζω ότι, μετά την επίσημη διευκρίνιση της πρωθυπουργού, το Italia Viva θα μπορέσει να συνεχίσει την εκστρατεία του —συμπεριλαμβανομένης αυτής για τις καθυστερήσεις των τρένων— χωρίς καμία λογοκρισία».