Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως ίσως δεν πάει στον γάμο του γιου του Ντον του νεότερου, που προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, εξηγώντας πως η συγκυρία είναι «κακή» λόγω ιδίως του πολέμου με το Ιράν.

«Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε»

«Θα ήθελα πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο, θα προσπαθήσω να πάω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Του είπα ‘δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν κι άλλα πράγματα’», συνέχισε.

Reporter: Are you attending your son’s wedding? Trump: He’d like me to go. I’m going to try. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. He’s a person I’ve known for a long time. pic.twitter.com/lGdjvU7oD0 — Acyn (@Acyn) May 21, 2026

Ο Ντον Τραμπ θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον ο νεότερος όπως τον λένε, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Σε αυτή την περίπτωση «όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε–τα fake news (σ.σ. τα μέσα ενημέρωσης των ‘ψευδών ειδήσεων’) φυσικά», συμπλήρωσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είναι πατέρας πέντε παιδιών που απέκτησε έπειτα από τρεις γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του «πολύ καλό» γάμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, 48 ετών, διευθύνει μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization, σχήμα που διακρατεί ακίνητα, ξενοδοχεία και άλλους πόρους του πατέρα τους. Έχει επίσης διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι πύρινος υποστηρικτής της πολιτικής του πατέρα του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.