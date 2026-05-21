Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.
Την ώρα που η οικονομική κρίση στην Κούβα κορυφώνεται, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και του πετρελαϊκού εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, η Κάγια Κάλας κατήγγειλε την κακοδιαχείριση και την καταστολή στο νησί.
Από το Μεξικό όπου βρίσκεται, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε: «Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση».
Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πόλη του Μεξικού με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεξικού. Η Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκονται στο Μεξικό για την υπογραφή επικαιροποιημένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού.
Ο Ρούμπιο και η αλλαγή καθεστώτος
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε την Κούβα ότι η Ουάσιγκτον είναι «αποφασισμένη» να επιβάλει πολιτική αλλαγή στην Αβάνα. Μία μέρα πριν, έπειτα από μια σειρά κυρώσεων σε πρόσωπα και οργανισμούς του νησιού, οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για δολοφονίες στον Ραούλ Κάστρο. Τον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας και αδερφό του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο.
«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από τη γενέτειρά του, το Μαϊάμι. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική επέμβαση στο νησί, λέγοντας ότι όσον αφορά την Κούβα «ο διπλωματικός διάλογος δεν αποτελεί επιλογή». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Κούβα συνιστά απειλή εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ.
Κλιμακούμενη ένταση
Το τελευταίο διάστημα η ένταση ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ διαρκώς κλιμακώνεται. Εκτός από το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό. Τα αποθέματα καυσίμων έχουν στερέψει, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ατέλειωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.
