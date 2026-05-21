Νέα τροπή στον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο γιος του
Ο γιος του ιδρυτή της Mango αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του πατέρα του.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του επιχειρηματία και ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση στο Μονσεράτ. Ο γιος του, Τζόναθαν Άντιτς, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη La Vanguardia, το τραγικό περιστατικό συνέβη στο μονοπάτι Les Feixades, μόλις δέκα λεπτά αφότου πατέρας και γιος ξεκίνησαν την πεζοπορία. Όπως προκύπτει, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό, ωστόσο ο Τζόναθαν φέρεται να τηλεφώνησε πρώτα στην πρώην σύντροφο του πατέρα του (τέσσερα λεπτά μετά την πτώση) και να κάλεσε το 112 δύο λεπτά αργότερα.
Μισή ώρα μετά το συμβάν, δύο ορειβάτες άκουσαν τις φωνές του Τζόναθαν και τον προσέγγισαν. Βλέποντάς τον αποπροσανατολισμένο, πήραν το κινητό του για να καθοδηγήσουν τις αρχές στο ακριβές σημείο. Οι καταθέσεις των ορειβατών, ωστόσο, έμειναν εκτός δικογραφίας, καθώς δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ίδιας της πτώσης.
Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν πέρασε στα χέρια νέας δικαστού τον Ιούνιο του 2025. Σε αντίθεση με το αρχικό στάδιο, η δικαστής υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο γιος του θύματος δεν περιέγραφε με ακρίβεια τα γεγονότα.
Στη δικογραφία καταγράφονται αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ενώ κομβικό ρόλο παίζει η τεχνική έκθεση της αστυνομίας: σύμφωνα με αυτήν, τα ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης ενδέχεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα, προκειμένου να στηθεί το σκηνικό ενός μοιραίου γλιστρήματος. Μετά από αυτά τα ευρήματα, διατάχθηκε η κατάσχεση του κινητού του και ακολούθησε η σύλληψή του.
