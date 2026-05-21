Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Νέα τροπή στον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο γιος του
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 18:00

Νέα τροπή στον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο γιος του

Ο γιος του ιδρυτή της Mango αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του πατέρα του.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του επιχειρηματία και ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση στο Μονσεράτ. Ο γιος του, Τζόναθαν Άντιτς, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, το τραγικό περιστατικό συνέβη στο μονοπάτι Les Feixades, μόλις δέκα λεπτά αφότου πατέρας και γιος ξεκίνησαν την πεζοπορία. Όπως προκύπτει, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό, ωστόσο ο Τζόναθαν φέρεται να τηλεφώνησε πρώτα στην πρώην σύντροφο του πατέρα του (τέσσερα λεπτά μετά την πτώση) και να κάλεσε το 112 δύο λεπτά αργότερα.

Μισή ώρα μετά το συμβάν, δύο ορειβάτες άκουσαν τις φωνές του Τζόναθαν και τον προσέγγισαν. Βλέποντάς τον αποπροσανατολισμένο, πήραν το κινητό του για να καθοδηγήσουν τις αρχές στο ακριβές σημείο. Οι καταθέσεις των ορειβατών, ωστόσο, έμειναν εκτός δικογραφίας, καθώς δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ίδιας της πτώσης.

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν πέρασε στα χέρια νέας δικαστού τον Ιούνιο του 2025. Σε αντίθεση με το αρχικό στάδιο, η δικαστής υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο γιος του θύματος δεν περιέγραφε με ακρίβεια τα γεγονότα.

Στη δικογραφία καταγράφονται αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ενώ κομβικό ρόλο παίζει η τεχνική έκθεση της αστυνομίας: σύμφωνα με αυτήν, τα ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης ενδέχεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα, προκειμένου να στηθεί το σκηνικό ενός μοιραίου γλιστρήματος. Μετά από αυτά τα ευρήματα, διατάχθηκε η κατάσχεση του κινητού του και ακολούθησε η σύλληψή του.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Marty, Life Is Short» 21.05.26

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Φωτογραφίες 21.05.26

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Ελλάδα 21.05.26

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα – Επέστρεψε στη φυλακή
Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

