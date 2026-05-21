21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
JP Morgan: Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από τη διευθύντρια που κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 17:00

Η διευθύντρια της JP Morgan κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του υφισταμένου της, ο οποίος την κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση.

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Στην αντεπίθεση περνά η 37χρονη εκτελεστική διευθύντρια της JP Morgan, Λόρνα Χαϊντάνι, απαντώντας με αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του 35χρονου τραπεζίτη Σιρό Ράνα, ο οποίος την είχε κατηγορήσει ότι τον χρησιμοποιούσε ως «σκλάβο του σεξ».

Η Χαϊντάνι απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί σεξουαλικής και ρατσιστικής επίθεσης, χορήγησης ναρκωτικών και εκβιασμού. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πρόκειται για μια κατασκευασμένη εκστρατεία δυσφήμισης με στόχο την οικονομική αφαίμαξη.

Όπως αναφέρει η αγωγή, ο 35χρονος φέρεται να απέρριψε εξωδικαστικό συμβιβασμό 1 εκατ. δολαρίων απαιτώντας 11,7 εκατ., ενώ τονίζεται ότι είχε προχωρήσει σε παρόμοιες καταγγελίες και στο παρελθόν, σε προηγούμενο εργοδότη του.

Η υπεράσπιση της 37χρονης ξεκαθαρίζει πως η ίδια δεν υπήρξε ποτέ άμεση προϊσταμένη του Ράνα. Επιπλέον, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ο 35χρονος δεν ανέφερε καμία παρενόχληση μέχρι τον Μάιο του 2025, δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο αφότου φέρεται να ξεκίνησε η υποτιθέμενη κακοποιητική συμπεριφορά (Μάιος 2024).

Από την πλευρά της, η JP Morgan στηρίζει πλήρως το διευθυντικό της στέλεχος. Η τράπεζα δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Χαϊντάνι για την προάσπιση της φήμης της, επισημαίνοντας παράλληλα πως η εσωτερική έρευνα που διεξήχθη δεν εντόπισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Ράνα.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

