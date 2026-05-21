Στην αντεπίθεση περνά η 37χρονη εκτελεστική διευθύντρια της JP Morgan, Λόρνα Χαϊντάνι, απαντώντας με αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του 35χρονου τραπεζίτη Σιρό Ράνα, ο οποίος την είχε κατηγορήσει ότι τον χρησιμοποιούσε ως «σκλάβο του σεξ».

Η Χαϊντάνι απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί σεξουαλικής και ρατσιστικής επίθεσης, χορήγησης ναρκωτικών και εκβιασμού. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πρόκειται για μια κατασκευασμένη εκστρατεία δυσφήμισης με στόχο την οικονομική αφαίμαξη.

Όπως αναφέρει η αγωγή, ο 35χρονος φέρεται να απέρριψε εξωδικαστικό συμβιβασμό 1 εκατ. δολαρίων απαιτώντας 11,7 εκατ., ενώ τονίζεται ότι είχε προχωρήσει σε παρόμοιες καταγγελίες και στο παρελθόν, σε προηγούμενο εργοδότη του.

Η υπεράσπιση της 37χρονης ξεκαθαρίζει πως η ίδια δεν υπήρξε ποτέ άμεση προϊσταμένη του Ράνα. Επιπλέον, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ο 35χρονος δεν ανέφερε καμία παρενόχληση μέχρι τον Μάιο του 2025, δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο αφότου φέρεται να ξεκίνησε η υποτιθέμενη κακοποιητική συμπεριφορά (Μάιος 2024).

Από την πλευρά της, η JP Morgan στηρίζει πλήρως το διευθυντικό της στέλεχος. Η τράπεζα δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Χαϊντάνι για την προάσπιση της φήμης της, επισημαίνοντας παράλληλα πως η εσωτερική έρευνα που διεξήχθη δεν εντόπισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Ράνα.