Πόσοι προπονητές στον κόσμο είναι καλύτεροι από τον Ουνάι Έμερι;

Από το βράδυ της Τετάρτης (20/5) ο Ουνάι Έμερι πανηγυρίζει την κατάκτηση του Europa League για πέμπτη φορά στην καριέρα του και τα ισπανικά ΜΜΕ γράφουν χαριτολογώντας: «Η UEFA θα πρέπει να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αυτό το καλοκαίρι για να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος μιας από τις μεγάλες διοργανώσεις της. Το Europa League θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Emery League»».

Και μήπως έχουν άδικο; Ο γεννημένος στη Φουεντεραμπία παρέδωσε ένα ακόμη masterclass προπονητικής, αυτή τη φορά με την Άστον Βίλα, οδηγώντας στην κατάκτηση ενός τίτλου μετά από 30 ολόκληρα χρόνια (EFL CUP 95/96). Οι «Χωριάτες» παρουσιάστηκαν απολύτως έτοιμοι, απολύτως διαβασμένοι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην τρομερά διψασμένη Φράιμπουργκ η οποία αναζητούσε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της ιστορίας εδώ και 121 χρόνια αλλά μάταια. Νίκη με 3-0 και η κούπα στο παλμαρέ της αγγλικής ομάδας.

Είχε απέναντί της τον Ουνάι Έμερι έναν προπονητή που ήταν γραφτό ότι θα φτάσει τους πέντε τίτλους στο Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες σε 13 χρόνια . Μια εξωφρενική και απίστευτη εξέλιξη.

Στη νίκη που πέτυχε η Άστον Βίλα στο στάδιο Tüpras της Κωνσταντινούπολης, η επιρροή του 54χρονου Ισπανού τεχνικού ήταν κάτι παραπάνω εμφανής. Τα δύο πρώτα γκολ προήλθαν από μια άψογα εκτελεσμένη τακτική. Δύο εξαιρετικά τέρματα από μια ομάδα που κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η νοοτροπία νικητή που έχει μπολιάσει ο Έμερι στις ομάδες του στους Ευρωπαϊκούς τελικούς τους, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικό τοπίο, όπου η διαφορά ποιότητάς μεταξύ των ομάδων μικραίνει συνεχώς, οι στημένες φάσεις αποτελούν όλο και πιο καθοριστικό ρόλο. Υπήρξαν ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ του Αρτέτα, αλλά και προς τον τελικό του Champions League. Επίσης αποδείχθηκαν καθοριστικές στην Κωνσταντινούπολη για την Άστον Βίλα του Έμερι. Δύο εκπληκτικά γκολ, αυτά των Τίλεμανς και Μπουενδία, ήταν και τα δύο αποτέλεσμα «ρουτίνας» στημένων φάσεων. Το πρώτο από κόρνερ, το δεύτερο από ένα φαινομενικά ακίνδυνο φάουλ. Αυτό, επίσης, είναι μέρος του ποδοσφαίρου και παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στους αγώνες. Και αυτό ο Έμερι το έχει αντιληφθεί και το εφαρμόζει στις ομάδες του.

Ο 54χρονος τεχνικός δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους συμπατριώτες (και μη) συναδέλφους που κάθονται σε πάγκους κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Οπως ο Λουίς Ενρίκε στην Παρί, ο Μικέλ Αρτέρτα στην Άνρσεναλ ή ο Πέπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι. Από τους παραπάνω, μόνο ο Πεπ έχει κατακτήσει περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους από εκείνον.

Συνολικά ο Κάρλο Αντσελότι, ο Άλεξ Φέργκιουσον, ο Τζιοβάνι Τραπατόνι, ο Αρίγκο Σάκι και ο Γκουαρδιόλα είναι οι μόνοι πέντε προπονητές ου ξεπερνούν τον Έμερι σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Πέντε τρόπαια, όλα στην ίδια διοργάνωση, λένε πολλά για το τι έχει καταφέρει ένας προπονητής που, στα 54 του μόλις χρόνια, έχοντας βεβαίως ακόμα αρκετά χρόνια καριέρας μπροστά του προκειμένου να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

🏆 2014

🏆 2015

🏆 2016

🏆 2021

🏆 2026 The king of the Europa League Unai Emery wins his FIFTH final 🤯 pic.twitter.com/mTg20ylJYO — ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2026

Αυτός είναι ο Ουνάι Έμερι. Ικανός να κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τίτλους Europa League με τη Σεβίλλη, να χαρίσει στη Βιγιαρεάλ τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της και να επιστρέψει την Άστον Βίλα στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από 25 χρόνια, τη χρονιά που έχει περάσει από τότε που κατέκτησαν το Κύπελλο Ιντερτότο (2001). Κανείς δεν καταφέρει να κυριαρχήσει στο Europa League όπως αυτός. Είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της διοργάνωσης. Και το κατόρθωμά του δεν φαίνεται εύκολο για όσους τον κυνηγούν να το φτάσουν.

Ο Ουνάι Έμερι που έχει υπάρξει προπονητής των Λόρκα Ντεπορτίβα, Αλμερία, Βαλένθια, Σπαρτάκ Μόσχας, Σεβίλλη, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ τώρα της Βίλα, μήπως ήρθε η ώρα να του δοθεί ευκαιρία σε κάποιο κορυφαίο πάγκο;

Ο Έμερι και οι προπονητές που έχουν κατακτήσει τους περισσότερους Ευρωπαϊκούς τίτλους