Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League (vids)

Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του Europa League, καθώς απέκλεισαν Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα αντίστοιχα.

Η Άστον Βίλα επικράτησε της Νότιγχαμ στο Βίλα Παρκ με 4-0 και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει, όπως προαναφέραμε την γερμανική Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Φόρεστ είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στο City Ground με 1-0 αλλά οι «χωριάτες» κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε πως η Φόρεστ αγωνίστηκε απόψε χωρίς βασικούς της παίκτες, όπως ο Γκιμπς Γουάιτ και ο Σανγκαρέ, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Βίτορ Περέιρα.

Επίσης ο Μουρίγιο μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καθώς και αυτός αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα.

Η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Γουότκινς στο 36’ μετά από ωραία πάσα του Μπουεντία από αριστερά και το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Το 2-0 για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έγινε στο 58’ με εύστοχο πέναλτι του Μπουεντία. Το πέναλτι καταλογίστηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα του Μιλένκοβιτς στον Πάου Τόρες.

Το 3-0 για τους γηπεδούχους πέτυχε ο ΜακΓκιν στο 77′ και ο ίδιος παίκτης «έγραψε» το 4-0 στο 80′.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Λίντελεφ (74′ Μπογκάρντε), Κόνσα, Τόρες (90′ Λουίς), Κας, ΜακΓκιν (90′ Μπέιλι), Μπουεντία (82′ Σάντσο), Τίλεμανς, Ντιν, Γουότκινς, Ρότζερς (89′ Μιγκς).

Νότιγχαμ: Ορτέγκα, Κούνια (88′ Μουρίγιο), Μιλένκοβιτς, Μοράτο (71′ Μπάκουα), Γουίλιαμς, Χάτσινσον (88′ Σινκλέρ), Ντομίνγκες, Άντερσον, Μακατί (46’ Γέιτς), Ζεσούς, Γουντ (71′ Λούκα).

Στον τελικό και η Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ επικράτησε της Μπράγκα με 3-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι η πορτογαλική ομάδα είχε νικήσει 2-1, αλλά οι Γερμανοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στη ρεβάνς και πέρασαν στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το έβδομο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς η Μπράγκα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες.

Η Φράιμπουργκ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον και στο 19’ έκανε το 1-0 με γκολ του Κούμπλερ. Το 2-0 έγινε στο 42’ με σκόρερ τον Μανζάμπι και η γερμανική ομάδα είχε σκορ πρόκρισης πριν ακόμα λήξει το πρώτο ημίχρονο.

Το 3-0 διαμορφώθηκε με γκολ του Κούμπλερ στο 74′, με την πορτογαλική ομάδα να μειώνει στο τελικό 3-1 στο 79′ με τον Βίκτορ.

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (80′ Μακένγκο), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε (81′ Όγκμπους), Μανζάμπι, Γκρίφο (90′ Χόλερ), Ματάνοβιτς.

Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Γκόμες, Καρβάλιο (65′ Μοσκάρντο), Ολιβέιρα, Λαγκερμπιέλκε, Μουτίνιο, Τικνάζ (77′ Μαρτίνες), Γκόρμπι, Ντόργκελες, Σάλασαρ (65′ Ναβάρο), Βίκτορ.