Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League (vids)
Οι «χωριάτες» θα κοντραριστούν με την γερμανική ομάδα στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, στις 20 Μαΐου.
Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του Europa League, καθώς απέκλεισαν Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα αντίστοιχα.
Η Άστον Βίλα επικράτησε της Νότιγχαμ στο Βίλα Παρκ με 4-0 και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει, όπως προαναφέραμε την γερμανική Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.
Η Φόρεστ είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στο City Ground με 1-0 αλλά οι «χωριάτες» κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα.
Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε πως η Φόρεστ αγωνίστηκε απόψε χωρίς βασικούς της παίκτες, όπως ο Γκιμπς Γουάιτ και ο Σανγκαρέ, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Βίτορ Περέιρα.
Επίσης ο Μουρίγιο μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καθώς και αυτός αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα.
Η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Γουότκινς στο 36’ μετά από ωραία πάσα του Μπουεντία από αριστερά και το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Το 2-0 για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έγινε στο 58’ με εύστοχο πέναλτι του Μπουεντία. Το πέναλτι καταλογίστηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα του Μιλένκοβιτς στον Πάου Τόρες.
Το 3-0 για τους γηπεδούχους πέτυχε ο ΜακΓκιν στο 77′ και ο ίδιος παίκτης «έγραψε» το 4-0 στο 80′.
Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Λίντελεφ (74′ Μπογκάρντε), Κόνσα, Τόρες (90′ Λουίς), Κας, ΜακΓκιν (90′ Μπέιλι), Μπουεντία (82′ Σάντσο), Τίλεμανς, Ντιν, Γουότκινς, Ρότζερς (89′ Μιγκς).
Νότιγχαμ: Ορτέγκα, Κούνια (88′ Μουρίγιο), Μιλένκοβιτς, Μοράτο (71′ Μπάκουα), Γουίλιαμς, Χάτσινσον (88′ Σινκλέρ), Ντομίνγκες, Άντερσον, Μακατί (46’ Γέιτς), Ζεσούς, Γουντ (71′ Λούκα).
Στον τελικό και η Φράιμπουργκ
Η Φράιμπουργκ επικράτησε της Μπράγκα με 3-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι η πορτογαλική ομάδα είχε νικήσει 2-1, αλλά οι Γερμανοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στη ρεβάνς και πέρασαν στον τελικό.
Οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το έβδομο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς η Μπράγκα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες.
Η Φράιμπουργκ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον και στο 19’ έκανε το 1-0 με γκολ του Κούμπλερ. Το 2-0 έγινε στο 42’ με σκόρερ τον Μανζάμπι και η γερμανική ομάδα είχε σκορ πρόκρισης πριν ακόμα λήξει το πρώτο ημίχρονο.
Το 3-0 διαμορφώθηκε με γκολ του Κούμπλερ στο 74′, με την πορτογαλική ομάδα να μειώνει στο τελικό 3-1 στο 79′ με τον Βίκτορ.
Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (80′ Μακένγκο), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε (81′ Όγκμπους), Μανζάμπι, Γκρίφο (90′ Χόλερ), Ματάνοβιτς.
Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Γκόμες, Καρβάλιο (65′ Μοσκάρντο), Ολιβέιρα, Λαγκερμπιέλκε, Μουτίνιο, Τικνάζ (77′ Μαρτίνες), Γκόρμπι, Ντόργκελες, Σάλασαρ (65′ Ναβάρο), Βίκτορ.
