Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0: Reds από «ατσάλι», προβάδισμα για τελικό (vids)

Το εύστοχο πέναλτι του Γουντ στο 71΄ έδωσε το πάνω-χέρι στην Νότιγχαμ απέναντι στην Άστον Βίλα για μια θέση στον τελικό της Πόλης.

Και το ταξίδι στο όνειρο για την Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζεται! Η Άστον Βίλα «υποκλίθηκε» στην δυναμική του «Σίτι Γκράουντ» με το Γουντ στο 71΄ να ευστοχεί απο τα 11 βήματα και με το 1-0 να βάζει την Νότιγχαμ σε θέση οδηγού για τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη!

Μια Νότιγχαμ απο «ατσάλι» ξανά, με δύναμη την άμυνά της κατάφερε να αφοπλίσει την Άστον Βίλα που βρίσκεται στα ψηλά πατώματα της Πρέμιερ Λιγκ παίρνοντας εισιτήριο για το επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ, και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία που της δόθηκε για να πάει στο Μπέρμιγχαμ σε μια εβδομάδα με το προβάδισμα του ενός γκολ για την δεύτερη «μάχη» των ημιτελικών.

Ένα ματς κλειστό, όπως αναμενόταν ο αγγλικός «εμφύλιος» με τον Μαρτίνες να κάνει μια απο τις αποκρούσεις της καριέρας του, και σίγουρα απο τις καλύτερες της φετινής σεζόν όταν στο 33΄είπε όχι σε σου του Ζεσούς απο κοντά με τρομερά ρεφλέξ.

Δεν μπόρεσε όμως να νικήσει τον Γουντ, στο πέναλτι που σωστά υποδείχτηκε με την βοήθεια του VAR, με την Άστον Βίλα να φεύγει ηττημένη απο το Νότιγχαμ που γιορτάζει άλλη μια μεγάλη νίκη και ξέρει πως χρειάζεται ένα ακόμη… ημίχρονο για το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, η κατάκτηση του οποίου οδηγεί στα… αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το πολύ καλό στήσιμο της Νότιγχαμ ανάγκασε την Άστον Βίλα να μην μπορεί να κάνει το παιχνίδι της και συνάμα να βρεθεί και πίσω στο σκορ στη φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση, το πέναλτι δηλαδή στο 71΄.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ειναι αλήθεια πως η ισσοροπία του αγώνα ήταν σταθερή απο την αρχή και στην μεγαλύτερή του διάρκεια. Το πέναλτι προφανώς και άλλαξε το ματς, θα μπορούσε να αλλάξει νωρίτερα αν ο Μαρτίνες δεν έκανε την απίθανη επέμβαση στο 33΄στο πλασέ απο κοντά του Ζεσούς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Πινέιρο ήταν κοντά στις φάσεις, απέφυγε το μεγάλο λάθος ενώ πήρε την άποψη του VAR σωστά στην δύσκολη φάση του πέναλτι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Πολύ καλή δουλειά απο το VAR καθώς η υπόδειξη στην φάση του αγώνα ήταν σωστή.

ΣΚΟΡΕΡ:

71΄Γουντ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ορτέγκα, Έινα (75΄Άμποτ), Μιλένκοβιτς, Μοράτο, Γουίλιαμς, Χάτσινσον, Ντομίνγκες, Άντερσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Ζέσους (90΄Γέιτς), Γουντ.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν (78΄Ντάγκλας Λουίς), Ονάνα (55΄Μπογκάρντ), Τίλεμανς, Μαγκίν (78΄Σάντσο), Ρότζερς, Μπουεντία (79΄Μάαντσεν) Γουότκινς

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ:

Την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέρμιγχαμ οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους για την μια θέση στον τελικό της Πόλης.

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η 'Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα προημιτελικά του Europa League.

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

