Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί και ποιοι θα το λάβουν
Μέσα στον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προ εβδομάδων από τον πρωθυπουργό. Τα χρήματα θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.
Πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, και θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού
Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:
- Για 1 παιδί: 150 ευρώ
- Για 2 παιδιά: 300 ευρώ
- Για 3 παιδιά: 450 ευρώ
- Για 4 παιδιά: 600 ευρώ
- Για 5 παιδιά: 750 ευρώ
- Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ
Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.
Για άγαμους γονείς προβλέπονται τα εξής όρια εισοδήματος:
- 1 παιδί: έως 39.000 ευρώ
- 2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ
- 3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ
- 4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ
- 5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ
- 6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ
Αντίστοιχα, για έγγαμους γονείς:
- 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ
- 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ
- 3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ
- 4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ
- 5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ
- 6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ
Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.
