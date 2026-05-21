21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 06:00

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το διδακτικό προσωπικό του Χάρβαρντ ψήφισε υπέρ της επιβολής ανώτατου ορίου στον αριθμό των βαθμολογιών «Α» ανά μάθημα, στο πλαίσιο της πολυετούς προσπάθειας του προπτυχιακού τμήματος να περιορίσει τον πληθωρισμό των βαθμών. Η αλλαγή αυτή έρχεται παρά την έντονη αντίδραση των φοιτητών.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι και πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού υποστήριξαν ότι το ανώτατο όριο για τους βαθμούς Α θα προτρέψει τους φοιτητές να επενδύσουν περισσότερο στις σπουδές τους, αποκαθιστώντας τους βαθμούς ως ουσιαστικούς δείκτες της ακαδημαϊκής απόδοσης. Λένε ότι προστατεύει την αξία των πτυχίων των φοιτητών, διατηρώντας τη φήμη του Χάρβαρντ.

Το ανώτατο όριο, το οποίο ισχύει για το προπτυχιακό τμήμα, περιορίζει τον αριθμό των Α ανά μάθημα στο 20%, συν τέσσερα επιπλέον Α για να ληφθούν υπόψη τα μικρότερα μαθήματα με μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Δεν θα ισχύει για τα Α-μειον, τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελών της επιτροπής, θα αναλάβουν τον ρόλο του βαθμού που απονέμεται συχνότερα.

Ο Τζόσουα Γκριν, μέλος της επιτροπής που βρίσκεται πίσω από την πρόταση για τους βαθμούς, συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με μια αγορά όπου οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα Α ως νόμισμα για να αγοράσουν την προσπάθεια και την αφοσίωση των φοιτητών, αλλά οι καθηγητές είναι επίσης ελεύθεροι να τυπώνουν όσο χρήμα θέλουν, όπως εξηγεί στην Wall Street Journal.

«Πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο πόσο νόμισμα μπορείς να τυπώσεις, σωστά; Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε», είπε ο Γκριν, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής ψυχολογίας στο Χάρβαρντ.

Σκοπός του Χάρβαρντ η «αναγνώριση της πραγματικής αριστείας»

Περίπου το 70% των ψήφων που έδωσε το διδακτικό προσωπικό ήταν υπέρ της θέσπισης του βαθμού Α+. Αλλά δεν επαρκούσε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των «αριστούχων».

«Αυτή η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ότι το σύστημα βαθμολόγησης μας εξυπηρετεί καλύτερα τους βασικούς στόχους του: την παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης στους φοιτητές, την αναγνώριση της πραγματικής αριστείας και τη διατήρηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Κολλεγίου», δήλωσε η Κοσμήτορας Προπτυχιακών Σπουδών Αμάντα Κλέιμποου μετά την έγκριση της πρότασης.

Το Χάρβαρντ πέρασε χρόνια ερευνώντας τρόπους για την καταπολέμηση της πληθώρας των υψηλών βαθμολογιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης προηγούμενων προσπαθειών στο Πρίνστον και στο Γουέλσλι.

Μια επιτροπή του Χάρβαρντ εξέτασε βαθμολογίες 25 ετών για να διαμορφώσει μια σειρά πιθανών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των Α+, σύμφωνα με την Κλέιμπω. Το συμπέρασμά τους: «Οτιδήποτε λιγότερο από ένα ανώτατο όριο δεν λειτουργεί», είπε.

Η συζήτηση στο πανεπιστήμιο εντάθηκε το φθινόπωρο, όταν η Κλέιμπω δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία σημειωνόταν ότι περίπου το 60% των βαθμών ήταν Α κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, μια αύξηση από περίπου 25% το 2005-06.

Οι φοιτητές αντιτίθενται στην θέσπιση πλαφόν

Μια δημοσκόπηση της φοιτητικής κυβέρνησης έδειξε ότι οι περισσότεροι φοιτητές αντιτίθενται στην επιβολή ανώτατου ορίου για τους βαθμούς «Α», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα αποθάρρυνε την ακαδημαϊκή εξερεύνηση και θα αύξανε το άγχος. Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι το ανώτατο όριο αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της πληθώρας υψηλών βαθμών και όχι τη βασική αιτία του προβλήματος.

«Τιμωρείτε τους φοιτητές για τις επιδόσεις των συμφοιτητών τους», δήλωσε ένας από τους ερωτηθέντες φοιτητές. «Και δεν αυξάνετε την ακαδημαϊκή αυστηρότητα, απλώς επιβάλλετε μια σχετική βαθμολόγηση».

Οι ανησυχίες των φοιτητών ώθησαν τη διοίκηση να αναβάλει την εφαρμογή του μέτρου μέχρι το φθινόπωρο του 2027, και όχι αυτό το φθινόπωρο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ώστε οι καθηγητές να έχουν χρόνο να αναδιαμορφώσουν τις εξετάσεις ώστε να επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

Το διδακτικό προσωπικό ψήφισε επίσης να αντικαταστήσει τον μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) με την εκατοστιαία κατάταξη ως εσωτερικό μέτρο για βραβεία και διακρίσεις, όπως το cum laude («με έπαινο»).

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας (GPA) έχει συμπιεστεί τόσο πολύ που η διάκριση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για χρόνια, το βραβείο Sophia Freund του Χάρβαρντ —που απονέμεται στον φοιτητή με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας— είχε μόνο έναν ή δύο νικητές. Την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, υπήρχαν 55.

H τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα Α

Το διδακτικό προσωπικό απέρριψε ένα μέτρο που θα επέτρεπε στους καθηγητές να υποβάλουν αίτηση για την εξαίρεση ενός μαθήματος από το ανώτατο όριο, προσφέροντας αντ’ αυτού βαθμολογία «περνάς – κόβεσαι», με ορισμένες «αποχρώσεις» ανάμεσα για να επιτρέπεται η περαιτέρω διάκριση.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιδεινώνει το πρόβλημα της διόγκωσης των βαθμολογιών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Η μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ διαπίστωσε ότι οι καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα με αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν περίπου 30% περισσότερα Α.

Το Χάρβαρντ ελπίζει ότι άλλα πανεπιστήμια θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του και ομότιμα ιδρύματα έχουν ήδη δείξει ότι παρακολουθούν την εξέλιξη. Ο πρύτανης του Κολλεγίου Γέιλ, Περικλής Λιούις, δήλωσε στην φοιτητική εφημερίδα ότι δεν ήθελε το Α στο Γέιλ να θεωρείται κατώτερο από αυτά των ανταγωνιστών του.

Μια έκθεση του Πανεπιστημίου Γέιλ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι οι βαθμοί δεν αντανακλούν πλέον αυτό που έχουν μάθει οι φοιτητές.

Η σύσταση της επιτροπής του Γέιλ: «Βαθμολογείτε με ειλικρίνεια».

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

