Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το διδακτικό προσωπικό του Χάρβαρντ ψήφισε υπέρ της επιβολής ανώτατου ορίου στον αριθμό των βαθμολογιών «Α» ανά μάθημα, στο πλαίσιο της πολυετούς προσπάθειας του προπτυχιακού τμήματος να περιορίσει τον πληθωρισμό των βαθμών. Η αλλαγή αυτή έρχεται παρά την έντονη αντίδραση των φοιτητών.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι και πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού υποστήριξαν ότι το ανώτατο όριο για τους βαθμούς Α θα προτρέψει τους φοιτητές να επενδύσουν περισσότερο στις σπουδές τους, αποκαθιστώντας τους βαθμούς ως ουσιαστικούς δείκτες της ακαδημαϊκής απόδοσης. Λένε ότι προστατεύει την αξία των πτυχίων των φοιτητών, διατηρώντας τη φήμη του Χάρβαρντ.

Το ανώτατο όριο, το οποίο ισχύει για το προπτυχιακό τμήμα, περιορίζει τον αριθμό των Α ανά μάθημα στο 20%, συν τέσσερα επιπλέον Α για να ληφθούν υπόψη τα μικρότερα μαθήματα με μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Δεν θα ισχύει για τα Α-μειον, τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελών της επιτροπής, θα αναλάβουν τον ρόλο του βαθμού που απονέμεται συχνότερα.

Ο Τζόσουα Γκριν, μέλος της επιτροπής που βρίσκεται πίσω από την πρόταση για τους βαθμούς, συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με μια αγορά όπου οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα Α ως νόμισμα για να αγοράσουν την προσπάθεια και την αφοσίωση των φοιτητών, αλλά οι καθηγητές είναι επίσης ελεύθεροι να τυπώνουν όσο χρήμα θέλουν, όπως εξηγεί στην Wall Street Journal.

«Πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο πόσο νόμισμα μπορείς να τυπώσεις, σωστά; Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε», είπε ο Γκριν, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής ψυχολογίας στο Χάρβαρντ.

Σκοπός του Χάρβαρντ η «αναγνώριση της πραγματικής αριστείας»

Περίπου το 70% των ψήφων που έδωσε το διδακτικό προσωπικό ήταν υπέρ της θέσπισης του βαθμού Α+. Αλλά δεν επαρκούσε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των «αριστούχων».

«Αυτή η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ότι το σύστημα βαθμολόγησης μας εξυπηρετεί καλύτερα τους βασικούς στόχους του: την παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης στους φοιτητές, την αναγνώριση της πραγματικής αριστείας και τη διατήρηση της ακαδημαϊκής αποστολής του Κολλεγίου», δήλωσε η Κοσμήτορας Προπτυχιακών Σπουδών Αμάντα Κλέιμποου μετά την έγκριση της πρότασης.

Το Χάρβαρντ πέρασε χρόνια ερευνώντας τρόπους για την καταπολέμηση της πληθώρας των υψηλών βαθμολογιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης προηγούμενων προσπαθειών στο Πρίνστον και στο Γουέλσλι.

Μια επιτροπή του Χάρβαρντ εξέτασε βαθμολογίες 25 ετών για να διαμορφώσει μια σειρά πιθανών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των Α+, σύμφωνα με την Κλέιμπω. Το συμπέρασμά τους: «Οτιδήποτε λιγότερο από ένα ανώτατο όριο δεν λειτουργεί», είπε.

Η συζήτηση στο πανεπιστήμιο εντάθηκε το φθινόπωρο, όταν η Κλέιμπω δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία σημειωνόταν ότι περίπου το 60% των βαθμών ήταν Α κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, μια αύξηση από περίπου 25% το 2005-06.

Οι φοιτητές αντιτίθενται στην θέσπιση πλαφόν

Μια δημοσκόπηση της φοιτητικής κυβέρνησης έδειξε ότι οι περισσότεροι φοιτητές αντιτίθενται στην επιβολή ανώτατου ορίου για τους βαθμούς «Α», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα αποθάρρυνε την ακαδημαϊκή εξερεύνηση και θα αύξανε το άγχος. Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι το ανώτατο όριο αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της πληθώρας υψηλών βαθμών και όχι τη βασική αιτία του προβλήματος.

«Τιμωρείτε τους φοιτητές για τις επιδόσεις των συμφοιτητών τους», δήλωσε ένας από τους ερωτηθέντες φοιτητές. «Και δεν αυξάνετε την ακαδημαϊκή αυστηρότητα, απλώς επιβάλλετε μια σχετική βαθμολόγηση».

Οι ανησυχίες των φοιτητών ώθησαν τη διοίκηση να αναβάλει την εφαρμογή του μέτρου μέχρι το φθινόπωρο του 2027, και όχι αυτό το φθινόπωρο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ώστε οι καθηγητές να έχουν χρόνο να αναδιαμορφώσουν τις εξετάσεις ώστε να επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

Το διδακτικό προσωπικό ψήφισε επίσης να αντικαταστήσει τον μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) με την εκατοστιαία κατάταξη ως εσωτερικό μέτρο για βραβεία και διακρίσεις, όπως το cum laude («με έπαινο»).

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας (GPA) έχει συμπιεστεί τόσο πολύ που η διάκριση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για χρόνια, το βραβείο Sophia Freund του Χάρβαρντ —που απονέμεται στον φοιτητή με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας— είχε μόνο έναν ή δύο νικητές. Την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, υπήρχαν 55.

H τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα Α

Το διδακτικό προσωπικό απέρριψε ένα μέτρο που θα επέτρεπε στους καθηγητές να υποβάλουν αίτηση για την εξαίρεση ενός μαθήματος από το ανώτατο όριο, προσφέροντας αντ’ αυτού βαθμολογία «περνάς – κόβεσαι», με ορισμένες «αποχρώσεις» ανάμεσα για να επιτρέπεται η περαιτέρω διάκριση.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιδεινώνει το πρόβλημα της διόγκωσης των βαθμολογιών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Η μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ διαπίστωσε ότι οι καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα με αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν περίπου 30% περισσότερα Α.

Το Χάρβαρντ ελπίζει ότι άλλα πανεπιστήμια θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του και ομότιμα ιδρύματα έχουν ήδη δείξει ότι παρακολουθούν την εξέλιξη. Ο πρύτανης του Κολλεγίου Γέιλ, Περικλής Λιούις, δήλωσε στην φοιτητική εφημερίδα ότι δεν ήθελε το Α στο Γέιλ να θεωρείται κατώτερο από αυτά των ανταγωνιστών του.

Μια έκθεση του Πανεπιστημίου Γέιλ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι οι βαθμοί δεν αντανακλούν πλέον αυτό που έχουν μάθει οι φοιτητές.

Η σύσταση της επιτροπής του Γέιλ: «Βαθμολογείτε με ειλικρίνεια».