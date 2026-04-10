Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό

«Πώς μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να λέει κάτι τέτοιο; Είναι αδιανόητο. Απλά, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ». Αυτό δήλωσε έκπληκτος ο διακεκριμένος Πολιτικός Επιστήμονας Τζον Μιρσχάιμερ όταν άκουσε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα εξαφανίσει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν από προσώπου γης. Ίσως το πρόβλημα είναι ψυχιατρικό, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς στη ψυχική υγεία.

«Ζούμε στις πιο επικίνδυνες ημέρες της ζωής μας, ημέρες που προμηνύουν έναν κλιμακούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πολύ πραγματική πιθανότητα ότι ένας σοβαρά ψυχικά ακατάλληλος Αμερικανός πρόεδρος, μαζί με έναν εξίσου επικίνδυνο Ισραηλινό πρωθυπουργό», ανέφερε πρόσφατα η καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ Μπάντι Λη.

Με ανάλυσή της η Λη ανησυχεί ότι οι δύο ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμα και πυρηνικά όπλα όντας στριμωγμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάντι Λη ήταν ανάμεσα στους 27 ψυχιάτρους του Πανεπιστημίου το Γέιλ που προειδοποιούσαν το 2017 ότι, αν δεν περιοριστεί ο Τραμπ, «οι ενέργειές του θα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες, ακόμη και μέχρι το σημείο να βάλει φωτιά στον κόσμο».

«Και πράγματι, εδώ βρισκόμαστε τώρα» λέει η ίδια.

Το παν για την επιστήμονα είναι να αναγνωριστεί ότι ο Τραμπ έχει ζητήματα ψυχικών διαταραχών, θεωρώντας πως η ψυχική υγεία πρέπει ούτως ή άλλως να είναι παρούσα σε κάθε δραστηριότητα και μόνο τότε μπορεί κανείς να σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική. «Όσο αυτό απουσιάζει, όλα πρέπει να τίθενται υπό ψυχιατρική αξιολόγηση και φροντίδα».

«Για έναν ψυχίατρο, το «τι να κάνουμε» είναι λιγότερο σημαντικό από το «τι βλέπω» λέει, εξηγώντας πως «υπάρχει λόγος που οι συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών ξεκινούν με συστάσεις όπως “είμαι αλκοολικός”, διότι η αναγνώριση του προβλήματος είναι το 90% της λύσης».

Αυτό, συνεχίζει, είναι ακόμη πιο έντονο στα ψυχιατρικά ζητήματα: «η πρόγνωση εξαρτάται από την ικανότητα αναγνώρισης του προβλήματος, που ονομάζεται εναισθησία. Ο στόχος της θεραπείας περιστρέφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου γύρω από την ανάπτυξη εναισθησίας, αφού αυτό που συνήθως λείπει δεν είναι η ικανότητα αλλά η επίγνωση».

«Βαθύτατα ανασφαλή άτομα»

Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο χώρας και τη διεθνή κοινότητα λέει. «Έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε, αλλά γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα; Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ώστε να κινητοποιήσουμε τη δύναμη που ήδη διαθέτουμε; Μόλις απαντήσουμε σε αυτό, οι λύσεις θα ακολουθήσουν φυσικά».

Έτσι, στη συνέχεια μόλις δούμε την πραγματικότητα «ότι οι λεγόμενοι “ισχυροί ηγέτες” είναι στην πραγματικότητα βαθιά ανασφαλή άτομα που καταφεύγουν σε αντικοινωνικά και καταστροφικά μέσα σε μια μάταιη προσπάθεια να καλύψουν ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες- είναι πολύ λιγότερο πιθανό να τους βρίσκουμε ελκυστικούς ή να τους ανεβάζουμε στην εξουσία» λέει.

Αυτή τη στιγμή, για την Μπάντι Λη, ο Νετανιάχου αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ, με τον ίδιο τρόπο που ο Τραμπ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, και αμφότεροι αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο. «Αν βλέπαμε καθαρά ότι δεν μπορεί να προκύψει κανένα όφελος από την ενίσχυση της παθολογίας, θα σπεύδαμε περισσότερο να εφαρμόσουμε την κατάλληλη θεραπεία» λέει.

Ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι θέσεις δεν κρύβουν πολιτική, αλλά ψυχιατρική. «Όταν σχολιάζω την ανάγκη για κριτήρια καταλληλότητας, παραπομπή, δίωξη και τώρα κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, δεν το κάνω από πολιτική σκοπιά αλλά από ψυχιατρική. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να περιοριστεί μια ψυχιατρική κρίση—και να αποτραπεί μια συλλογική αυτοκτονία».

Ο Νετανιάχου ήθελε έναν αδύναμο διανοητικά

Η καθηγήτρια στο Χάρβαρντ εκτιμά πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε τόσο πολύ έναν διανοητικά αδύναμο Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να διεξαγάγει έναν απερίσκεπτο πόλεμο που κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν θα δεχόταν. Η ανάγκη του για κυριαρχία -πρώτα εξουδετερώνοντας τον παλαιστινιακό λαό, έπειτα επεκτείνοντας σημαντικά την ισραηλινή επικράτεια, θέτοντας ολόκληρη την περιοχή υπό τον έλεγχό του και ασκώντας απεριόριστη εξουσία με την υποστήριξη της CIA/Πενταγώνου- μας ωθεί προς ένα παγκόσμιο Ολοκαύτωμα!

Δεδομένου ότι Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τα διακυβεύματα, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές υποθέσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχό του, -Ιράν, Ισραήλ, την οικονομία που αποκαλείται «προσιτότητα», το ΝΑΤΟ, τους BRICS, τη Ρωσία, την Κίνα, ενδιάμεσες εκλογές, και Epstein, Epstein, Epstein- η Λη διαβλέπει ότι βρίσκεται υπό έντονη ψυχική πίεση.

«Αυτό που θα ήταν επώδυνο αλλά ανεκτό για έναν υγιή άνθρωπο είναι καταστροφικό για τη περιορισμένη συναισθηματική του ικανότητα, και πρέπει να σταματήσει πριν, σε μια έκρηξη οργής, πυροδοτήσει το τέλος του κόσμου» σημειώνει, προειδοποιώντας πως «η αποτροπή αυτού, με κάθε μέσο, είναι η πιο επείγουσα ευθύνη όλων μας».