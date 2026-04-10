Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 06:30

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

«Πώς μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να λέει κάτι τέτοιο; Είναι αδιανόητο. Απλά, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ». Αυτό δήλωσε έκπληκτος ο διακεκριμένος Πολιτικός Επιστήμονας Τζον Μιρσχάιμερ όταν άκουσε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα εξαφανίσει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν από προσώπου γης. Ίσως το πρόβλημα είναι ψυχιατρικό, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς στη ψυχική υγεία.

«Ζούμε στις πιο επικίνδυνες ημέρες της ζωής μας, ημέρες που προμηνύουν έναν κλιμακούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πολύ πραγματική πιθανότητα ότι ένας σοβαρά ψυχικά ακατάλληλος Αμερικανός πρόεδρος, μαζί με έναν εξίσου επικίνδυνο Ισραηλινό πρωθυπουργό», ανέφερε πρόσφατα η καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ Μπάντι Λη.

Με ανάλυσή της η Λη ανησυχεί ότι οι δύο ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμα και πυρηνικά όπλα όντας στριμωγμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάντι Λη ήταν ανάμεσα στους 27 ψυχιάτρους του Πανεπιστημίου το Γέιλ που προειδοποιούσαν το 2017 ότι, αν δεν περιοριστεί ο Τραμπ, «οι ενέργειές του θα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες, ακόμη και μέχρι το σημείο να βάλει φωτιά στον κόσμο».

«Και πράγματι, εδώ βρισκόμαστε τώρα» λέει η ίδια.

Το παν για την επιστήμονα είναι να αναγνωριστεί ότι ο Τραμπ έχει ζητήματα ψυχικών διαταραχών, θεωρώντας πως η ψυχική υγεία πρέπει ούτως ή άλλως να είναι παρούσα σε κάθε δραστηριότητα και μόνο τότε μπορεί κανείς να σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική. «Όσο αυτό απουσιάζει, όλα πρέπει να τίθενται υπό ψυχιατρική αξιολόγηση και φροντίδα».

«Για έναν ψυχίατρο, το «τι να κάνουμε» είναι λιγότερο σημαντικό από το «τι βλέπω» λέει, εξηγώντας πως «υπάρχει λόγος που οι συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών ξεκινούν με συστάσεις όπως “είμαι αλκοολικός”, διότι η αναγνώριση του προβλήματος είναι το 90% της λύσης».

Αυτό, συνεχίζει, είναι ακόμη πιο έντονο στα ψυχιατρικά ζητήματα: «η πρόγνωση εξαρτάται από την ικανότητα αναγνώρισης του προβλήματος, που ονομάζεται εναισθησία. Ο στόχος της θεραπείας περιστρέφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου γύρω από την ανάπτυξη εναισθησίας, αφού αυτό που συνήθως λείπει δεν είναι η ικανότητα αλλά η επίγνωση».

«Βαθύτατα ανασφαλή άτομα»

Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο χώρας και τη διεθνή κοινότητα λέει. «Έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε, αλλά γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα; Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ώστε να κινητοποιήσουμε τη δύναμη που ήδη διαθέτουμε; Μόλις απαντήσουμε σε αυτό, οι λύσεις θα ακολουθήσουν φυσικά».

Έτσι, στη συνέχεια μόλις δούμε την πραγματικότητα «ότι οι λεγόμενοι “ισχυροί ηγέτες” είναι στην πραγματικότητα βαθιά ανασφαλή άτομα που καταφεύγουν σε αντικοινωνικά και καταστροφικά μέσα σε μια μάταιη προσπάθεια να καλύψουν ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες- είναι πολύ λιγότερο πιθανό να τους βρίσκουμε ελκυστικούς ή να τους ανεβάζουμε στην εξουσία» λέει.

Αυτή τη στιγμή, για την Μπάντι Λη, ο Νετανιάχου αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ, με τον ίδιο τρόπο που ο Τραμπ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, και αμφότεροι αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο. «Αν βλέπαμε καθαρά ότι δεν μπορεί να προκύψει κανένα όφελος από την ενίσχυση της παθολογίας, θα σπεύδαμε περισσότερο να εφαρμόσουμε την κατάλληλη θεραπεία» λέει.

Ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι θέσεις δεν κρύβουν πολιτική, αλλά ψυχιατρική. «Όταν σχολιάζω την ανάγκη για κριτήρια καταλληλότητας, παραπομπή, δίωξη και τώρα κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, δεν το κάνω από πολιτική σκοπιά αλλά από ψυχιατρική. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να περιοριστεί μια ψυχιατρική κρίση—και να αποτραπεί μια συλλογική αυτοκτονία».

Ο Νετανιάχου ήθελε έναν αδύναμο διανοητικά

Η καθηγήτρια στο Χάρβαρντ εκτιμά πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε τόσο πολύ έναν διανοητικά αδύναμο Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να διεξαγάγει έναν απερίσκεπτο πόλεμο που κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν θα δεχόταν. Η ανάγκη του για κυριαρχία -πρώτα εξουδετερώνοντας τον παλαιστινιακό λαό, έπειτα επεκτείνοντας σημαντικά την ισραηλινή επικράτεια, θέτοντας ολόκληρη την περιοχή υπό τον έλεγχό του και ασκώντας απεριόριστη εξουσία με την υποστήριξη της CIA/Πενταγώνου- μας ωθεί προς ένα παγκόσμιο Ολοκαύτωμα!

Δεδομένου ότι Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τα διακυβεύματα, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές υποθέσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχό του, -Ιράν, Ισραήλ, την οικονομία που αποκαλείται «προσιτότητα», το ΝΑΤΟ, τους BRICS, τη Ρωσία, την Κίνα, ενδιάμεσες εκλογές, και Epstein, Epstein, Epstein- η Λη διαβλέπει ότι βρίσκεται υπό έντονη ψυχική πίεση.

«Αυτό που θα ήταν επώδυνο αλλά ανεκτό για έναν υγιή άνθρωπο είναι καταστροφικό για τη περιορισμένη συναισθηματική του ικανότητα, και πρέπει να σταματήσει πριν, σε μια έκρηξη οργής, πυροδοτήσει το τέλος του κόσμου» σημειώνει, προειδοποιώντας πως «η αποτροπή αυτού, με κάθε μέσο, είναι η πιο επείγουσα ευθύνη όλων μας».

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Financial Times
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Σύνταξη
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Σύνταξη
«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

