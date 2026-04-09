newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του» – Τι είπε για τον «αφανισμό» του Ιράν
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 18:15

Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του» – Τι είπε για τον «αφανισμό» του Ιράν

Ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε θεωρεί τον κόσμο πιο ασφαλή σήμερα χάρη στον «φίλο» του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Spotlight

Ενώ Αμερικανοί επιστήμονες και ειδικοί έχουν μείνει έκπληκτοι με την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να αφανίσει κυριολεκτικά έναν ολόκληρο λαό, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε δεν βλέπει πουθενά το κακό.

Υπενθυμίζεται ότι τι βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 -λίγο πριν την ετοιμόρροπη κατάπαυση του πυρός– ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν πως αν δεν ανοίξει στα Στενά του Ορμούζ θα εξαπέλυε μια άνευ προηγουμένου επίθεση. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί» είπε στο πλαίσιο του τελεσιγράφου του.

Ωστόσο, η στάση του Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του στο CNN στις 8 Απριλίου είναι το λιγότερο ανησυχητική, όσον αφορά τον τρόπο σκέψης στα κέντρα αποφάσεων στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς αν τον ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι ο Τραμπ απείλησε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό πολιτισμό, έμμεσα «κάλυψε» τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Λοιπόν, ξέρετε τι λέω πάντα -όταν πρόκειται για το τι λένε οι ηγέτες- δεν σχολιάζω τα πάντα» είπε. «Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι υποστηρίζω τον πρόεδρο, και γνωρίζω ότι μεγάλα τμήματα της Ευρώπης κάνουν το ίδιο, όσον αφορά την εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να προκαλεί χάος στην περιοχή, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο» υπογράμμισε.

Προσέθεσε ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς υποστηρικτές των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας στην Ουκρανία» και παράλληλα είναι «υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ αν αποκτήσει πυρηνική ικανότητα».

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Η πολύ κουβέντα δεν κάνει καλό…

Παρά το γεγονός ότι ο Ρούτε είναι διπλωμάτης, όχι μόνο υποβάθμισε τον ρόλο των διαπραγματεύσεων, αλλά τις ακύρωσε ως τρόπο διαχείρισης των διαφορών της Δύσης με άλλα κράτη.

«Είναι καλό να προσπαθείς να το διαπραγματευτείς, αλλά επίσης γνωρίζαμε πάντα ότι με τη Βόρεια Κορέα πήρε πολύ χρόνο, και τότε η Βόρεια Κορέα απέκτησε πυρηνικά όπλα». Έτσι προσέθεσε ότι «δεν μπορείς πλέον να διαπραγματευτείς όταν έχουν αυτή τη δύναμη».

Ωστόσο, για το Ιράν, υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που έφυγαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Φλεβάρη του 2026 παρά το γεγονός ότι θα έκλειναν καλύτερη συμφωνία με το Ιράν από εκείνη του 2015 που πέτυχε η προεδρία Ομπάμα. Ο Ρούτε παρέλειψε να το αναφέρει αυτό.

Όταν στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι οι Ευρωπαίοι προτιμούν διπλωματικά μέσα, εκείνος εξέφρασε την ανησυχία ότι θα οι συζητήσεις οδηγούν σε φαινόμενα Βόρειας Κορέας.

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτό να οδηγήσει σε μια κατάσταση τύπου Βόρειας Κορέας, όπου μιλάς τόσο πολύ που κάποια στιγμή ξεπερνάς το σημείο όπου μπορείς ακόμη να το αποτρέψεις, γιατί τότε θα αποκτήσουν πυρηνική ικανότητα».

Έτσι για τον ίδιο αυτό αποτελεί βασικά μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη. «Είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ. Είναι υπαρξιακό για τη Μέση Ανατολή».

Έτσι, ο γενικός γραμματέας του NATO υπογράμμισε ότι η «συνέχιση των συνομιλιών για να επιτευχθεί αυτό [αποδυνάμωση του Ιράν] θα μπορούσε ενδεχομένως να μας είχε οδηγήσει πέρα από το σημείο όπου μπορούμε ακόμη να το διαχειριστούμε».

Κάποια κράτη μέλη δεν στάθηκαν στις ΗΠΑ

Ο Μαρκ Ρούτε μάλιστα συμφωνεί ότι μερικά μέλη του NATO δεν στάθηκαν κοντά τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Είχε προηγηθεί δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για τη στάση των μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. «Έχω μια άμεση δήλωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ, και θα τη μοιραστώ μαζί σας: “Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.”» είπε η Λέβιτ

Ο Ρούτεν λοιπόν συμφωνεί ότι «κάποιες» [κυβερνήσεις του NATO] δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

Ερωτηθείς αν τα κράτη μέλη του NATO θεώρησαν τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν παράνομο ήταν κάθετος. «Όχι, όχι, όχι, όχι—γιατί το ΝΑΤΟ ανέκαθεν υποστήριζε ότι η αποδυνάμωση αυτών των δυνατοτήτων -πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων- είναι κρίσιμη, και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει αυτές τις δύο δυνατότητες. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για αυτή την άποψη».

Είναι φίλος ο Τραμπ, τον συμπαθώ

Για τον ίδιο τον Τραμπ προσωπικά ο Ρούτε δεν έκρυψε την μεγάλη του συμπάθεια, παρά τις εγκληματικές ενέργειες στην εξωτερική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο του NATO στη Χάγη ως «συνάντηση μεταξύ φίλων, γιατί συμπαθούμε ο ένας τον άλλον».

«Θαυμάζω πραγματικά την ηγεσία του, και ξέρει ότι αυτό που έκανε στη Χάγη πέρυσι σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν καθοριστικό».

Τόνισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «είναι μαζί του όσον αφορά τους στόχους της εξουδετέρωσης της αποδυνάμωσης της πυρηνικής και της βαλλιστικής πυραυλικής ικανότητας των Ιρανών».

Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα

Ερωτηθείς ο Ρούτε αν είναι ο κόσμος σήμερα πιο ασφαλής απ’ ό,τι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, απάντησε ξεκάθαρα καταφατικά, αποδίδοντας την διεθνή ασφάλεια χάρη στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ να αποδυναμώνει αυτές τις ικανότητες το Ιράν.

«Απολύτως» και αυτό [η ασφάλεια] συνέχισε «οφείλεται στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ». Προσέθεσε ότι «η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων» του Ιράν «είναι πραγματικά, πραγματικά πολύ σημαντική για τη δική σας και τη δική μου ασφάλεια εδώ στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Σιγή ιχθύος στην Ευρώπη – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αυτό που δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Σύνταξη
Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
«Ευλογημένος και καταραμένος» 09.04.26

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου

Ο Περσικός Κόλπος έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή και πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ειρήνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26 Upd: 19:10

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ειρήνη

Το Ιράν ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τονίζοντας ότι εξαιτίας αυτών βρίσκεται σε κίνδυνο η εκεχειρία με τις ΗΠΑ και οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στο Πακιστάν

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

Βάιος Μπαλάφας
«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» - Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Σύνταξη
Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Απολογείται τη Μ. Παρασκευή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σύνταξη
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies