Ενώ Αμερικανοί επιστήμονες και ειδικοί έχουν μείνει έκπληκτοι με την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να αφανίσει κυριολεκτικά έναν ολόκληρο λαό, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε δεν βλέπει πουθενά το κακό.

Υπενθυμίζεται ότι τι βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 -λίγο πριν την ετοιμόρροπη κατάπαυση του πυρός– ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν πως αν δεν ανοίξει στα Στενά του Ορμούζ θα εξαπέλυε μια άνευ προηγουμένου επίθεση. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί» είπε στο πλαίσιο του τελεσιγράφου του.

Ωστόσο, η στάση του Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του στο CNN στις 8 Απριλίου είναι το λιγότερο ανησυχητική, όσον αφορά τον τρόπο σκέψης στα κέντρα αποφάσεων στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς αν τον ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι ο Τραμπ απείλησε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό πολιτισμό, έμμεσα «κάλυψε» τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Λοιπόν, ξέρετε τι λέω πάντα -όταν πρόκειται για το τι λένε οι ηγέτες- δεν σχολιάζω τα πάντα» είπε. «Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι υποστηρίζω τον πρόεδρο, και γνωρίζω ότι μεγάλα τμήματα της Ευρώπης κάνουν το ίδιο, όσον αφορά την εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να προκαλεί χάος στην περιοχή, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο» υπογράμμισε.

Προσέθεσε ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς υποστηρικτές των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας στην Ουκρανία» και παράλληλα είναι «υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ αν αποκτήσει πυρηνική ικανότητα».

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Η πολύ κουβέντα δεν κάνει καλό…

Παρά το γεγονός ότι ο Ρούτε είναι διπλωμάτης, όχι μόνο υποβάθμισε τον ρόλο των διαπραγματεύσεων, αλλά τις ακύρωσε ως τρόπο διαχείρισης των διαφορών της Δύσης με άλλα κράτη.

«Είναι καλό να προσπαθείς να το διαπραγματευτείς, αλλά επίσης γνωρίζαμε πάντα ότι με τη Βόρεια Κορέα πήρε πολύ χρόνο, και τότε η Βόρεια Κορέα απέκτησε πυρηνικά όπλα». Έτσι προσέθεσε ότι «δεν μπορείς πλέον να διαπραγματευτείς όταν έχουν αυτή τη δύναμη».

Ωστόσο, για το Ιράν, υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που έφυγαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Φλεβάρη του 2026 παρά το γεγονός ότι θα έκλειναν καλύτερη συμφωνία με το Ιράν από εκείνη του 2015 που πέτυχε η προεδρία Ομπάμα. Ο Ρούτε παρέλειψε να το αναφέρει αυτό.

Όταν στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι οι Ευρωπαίοι προτιμούν διπλωματικά μέσα, εκείνος εξέφρασε την ανησυχία ότι θα οι συζητήσεις οδηγούν σε φαινόμενα Βόρειας Κορέας.

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτό να οδηγήσει σε μια κατάσταση τύπου Βόρειας Κορέας, όπου μιλάς τόσο πολύ που κάποια στιγμή ξεπερνάς το σημείο όπου μπορείς ακόμη να το αποτρέψεις, γιατί τότε θα αποκτήσουν πυρηνική ικανότητα».

Έτσι για τον ίδιο αυτό αποτελεί βασικά μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη. «Είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ. Είναι υπαρξιακό για τη Μέση Ανατολή».

Έτσι, ο γενικός γραμματέας του NATO υπογράμμισε ότι η «συνέχιση των συνομιλιών για να επιτευχθεί αυτό [αποδυνάμωση του Ιράν] θα μπορούσε ενδεχομένως να μας είχε οδηγήσει πέρα από το σημείο όπου μπορούμε ακόμη να το διαχειριστούμε».

Κάποια κράτη μέλη δεν στάθηκαν στις ΗΠΑ

Ο Μαρκ Ρούτε μάλιστα συμφωνεί ότι μερικά μέλη του NATO δεν στάθηκαν κοντά τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Είχε προηγηθεί δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για τη στάση των μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. «Έχω μια άμεση δήλωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ, και θα τη μοιραστώ μαζί σας: “Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.”» είπε η Λέβιτ

Ο Ρούτεν λοιπόν συμφωνεί ότι «κάποιες» [κυβερνήσεις του NATO] δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

Ερωτηθείς αν τα κράτη μέλη του NATO θεώρησαν τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν παράνομο ήταν κάθετος. «Όχι, όχι, όχι, όχι—γιατί το ΝΑΤΟ ανέκαθεν υποστήριζε ότι η αποδυνάμωση αυτών των δυνατοτήτων -πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων- είναι κρίσιμη, και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει αυτές τις δύο δυνατότητες. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για αυτή την άποψη».

Είναι φίλος ο Τραμπ, τον συμπαθώ

Για τον ίδιο τον Τραμπ προσωπικά ο Ρούτε δεν έκρυψε την μεγάλη του συμπάθεια, παρά τις εγκληματικές ενέργειες στην εξωτερική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο του NATO στη Χάγη ως «συνάντηση μεταξύ φίλων, γιατί συμπαθούμε ο ένας τον άλλον».

«Θαυμάζω πραγματικά την ηγεσία του, και ξέρει ότι αυτό που έκανε στη Χάγη πέρυσι σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν καθοριστικό».

Τόνισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «είναι μαζί του όσον αφορά τους στόχους της εξουδετέρωσης της αποδυνάμωσης της πυρηνικής και της βαλλιστικής πυραυλικής ικανότητας των Ιρανών».

Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα

Ερωτηθείς ο Ρούτε αν είναι ο κόσμος σήμερα πιο ασφαλής απ’ ό,τι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, απάντησε ξεκάθαρα καταφατικά, αποδίδοντας την διεθνή ασφάλεια χάρη στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ να αποδυναμώνει αυτές τις ικανότητες το Ιράν.

«Απολύτως» και αυτό [η ασφάλεια] συνέχισε «οφείλεται στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ». Προσέθεσε ότι «η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων» του Ιράν «είναι πραγματικά, πραγματικά πολύ σημαντική για τη δική σας και τη δική μου ασφάλεια εδώ στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή».