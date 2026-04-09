Δυστυχώς, είναι εξαιρετικά απίθανο να διαρκέσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυτό οφείλεται σε δύο κύρια εμπόδια, σύμφωνα με τον Κρις Χέτζες, βραβευμένο με Πούλιτζερ αμερικανό δημοσιογράφο (φωτογραφία Majid Asgaripour/WANA – West Asia News Agency – via Reuters, επάνω, από δρόμο στην Τεχεράνη).

Πρώτον, το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά στην παύση των βομβαρδισμών των υποδομών του Ιράν. Αυτή η εκστρατεία βομβαρδισμών αποτελεί μέρος της ισραηλινής προσπάθειας να μετατρέψει το Ιράν σε ένα ξοφλημένο κράτος.

Και έχει την ικανότητα να σαμποτάρει τη συμφωνία. Πράγματι, το κάνει ήδη αρνούμενο να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Δεύτερον, οι ελάχιστες απαιτήσεις που διατυπώνει το Ιράν παραμένουν απαράδεκτες για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Αυτές θα επιτευχθούν μόνο με την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, την οποία το Ιράν μπορεί να καταφέρει, συνεχίζοντας να εμποδίζει τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και στοχεύοντας ζωτικές υποδομές στην περιοχή.

Το Ιράν απαιτεί μόνιμο και επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών, έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο, το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος του.

Συνέχιση της σύγκρουσης

Δεν βλέπω το Ιράν να υπαναχωρεί από αυτές τις απαιτήσεις, ειδικά επειδή έχει τη δυνατότητα να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν μέσω του παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών.

Αυτό σημαίνει συνέχιση της σύγκρουσης και στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να κερδίσει το Ιράν. Και το ιρανικό καθεστώς το γνωρίζει.