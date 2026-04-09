Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Τζέι Ντι Βανς).
Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό τουλάχιστον 182 νεκρούς και 890 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Επιλογή του Ιράν «αν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο»
«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν αναχωρήσει από τη Βουδαπέστη.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.
Από τις «βασικές προϋποθέσεις»
Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε χθες το βράδυ ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.
Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
