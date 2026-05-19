Νέο μακελειό στο Σουδάν: 28 νεκροί και 23 τραυματίες από επίθεση με drone σε αγορά
Σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με drones
- Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας, τραυματίας ο γιος του
- Μπαίνει «κόφτης» ταχύτητας στα πατίνια – Τα μέτρα που εξετάζονται
- Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Είκοσι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 ακόμη τραυματίστηκαν στο Σουδάν από επίθεση με drone σε αγορά σε μια νότια πόλη που ελέγχεται από παραστρατιωτικούς, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή και τρεις αυτόπτες μάρτυρες.
Σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με drones.
Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες
Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα γεμάτο εστιατόριο στην κεντρική αγορά του Γκουμπάις (πολιτεία Δυτικού Κορντοφάν), αποδίδοντας την επίθεση στον σουδανικό στρατό. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι το drone έπληξε πρώτα ένα όχημα των RSF, «σκοτώνοντας τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα (…), πριν χτυπήσει το εστιατόριο».
Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Μια στρατιωτική πηγή αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενη ότι ο σουδανικός στρατός δεν στοχεύει αμάχους αλλά μόνο «στρατιωτικούς στόχους», όπως οπλισμένα οχήματα και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών. Οι παραστρατιωτικοί δεν αντέδρασαν αμέσως στην επίθεση.
Τα τρία και πλέον χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άλλοι ξεριζώθηκαν κι ενέσκηψε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη. Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 880 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones, τόνισε ο ΟΗΕ στις 11 Μαΐου.
- Ολυμπιακός – Εθνικός 20-9: Οι Ερυθρόλευκες έκαναν εύκολα το 1-0
- Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
- Η πρώτη συμμετοχή της Σομαλίας στην Μπιενάλε προκαλεί αντιδράσεις: Καταγγελίες για αποκλεισμό καλλιτεχνών
- Νέο μακελειό στο Σουδάν: 28 νεκροί και 23 τραυματίες από επίθεση με drone σε αγορά
- Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
- Μπαίνει «κόφτης» ταχύτητας στα πατίνια – Τα μέτρα που εξετάζονται
- Η Βαρκελώνη διπλασιαζει τα τέλη για τους επισκέπτες από κρουαζιέρες για να χτυπήσει τον υπερτουρισμό
- Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις