19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Νέο ρεσάλτο σε πλοία του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ – Ενημέρωση ζητούν οι συγγενείς των απαχθέντων
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 15:10

Νέο ρεσάλτο σε πλοία του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ – Ενημέρωση ζητούν οι συγγενείς των απαχθέντων

Νέα κινητοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών - Η επιστολή των συγγενών και φίλων των 19 Ελλήνων που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ

Upd:19.05.2026, 15:38
Νέο ρεσάλτο σε πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, που συνεχίζουν να πλέουν για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, πραγματοποίησε το Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα το March to Gaza Greece είχε προειδοποιήσει για αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το πλοίο που αναχαιτίστηκε περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα (82 ναυτικά μίλια) ήταν το «Andros».

Σύμφωνα με τον tracker του Global Sumud Flotilla, εννέα πλοία εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα.

Νέα κινητοποίηση στο ΥΠΕΞ – Ζητούν ενημέρωση για τους 19 συλληφθέντες από το Ισραήλ

Νέα κινητοποίηση στις 12:00 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησαν δεκάδες διαδηλωτές, αντιδρώντας την επίθεση που δέχονται τα πληρώματα του διεθνή στόλου Global Summud Flottilla με προορισμό τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους συνεχίζει μέχρι αυτή την ώρα να μην υπάρχει ενημέρωση για τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summud Flotilla, τα οποία συνελήφθησαν χθες σε διεθνή χωρικά ύδατα, ανοικτά της Κύπρου, «στη ζώνη διάσωσής της ουσιαστικά» όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές από την πρωτοβουλία March to Gaza Greece εμφανίστηκαν με σημαίες της Παλαιστίνης κι ένα μεγάλο κόκκινο πανό έξω από το υπουργείο στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «κάτω τα χέρια από τον στόλο αλληλεγγύης – το κύμα που σηκώσαμε δεν θα σταματήσει, θα σπάσει τον αποκλεισμό».

Συγγενείς και δικηγόροι ζήτησαν να μπει επιτροπή στο υπουργείο προκειμένου να τους δοθεί ενημέρωση που βρίσκονται οι συλληφθέντες και σε τι κατάσταση είναι.

«Θα θέλαμε να έχουμε μία επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για την τύχη των 19 συμπολιτών μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κρατούμενοι κάπου στη Μεσόγειο, βρίσκονται εν πλω, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς, σε τι συνθήκες κρατούνται και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται να οδηγηθούν με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο Ισραήλ και να τεθούν εκεί υπο κράτηση», δήλωσε στο Orange Press Agency η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, μέλος της νομικής ομάδας υποστήριξης της ελληνικής αποστολής του Global Summit of Flotilla.

Από το υπουργείο ζητούν, συνέχισε η κ. Ματσούκα, να υπάρξουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τα βήματα που έχουν γίνει και το πότε πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι ώστε να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και η κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή, η οποία εξέφρασε τη στήριξή της στο αίτημα για ελεύθερη διέλευση στη Μεσόγειο και απηύθυνε κάλεσμα για ελευθερία στην Παλαιστίνη.

Επιστολή των συγγενών των απαχθέντων προς το ΥΠΕΞ

«Ζητούμε άμεση και επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με:

  • τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την προστασία τους,
  • τις διπλωματικές και προξενικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί,
  • τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό των ανθρώπων μας

Δεδομένου ότι πρόκειται για Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν σε ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή, θεωρούμε αυτονόητη την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή τους.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της κατάστασης», αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla.

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη στην Ανατολική Γερμανία - Αγνοούνται τρεις άνθρωποι

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Τραγική κατάσταση 19.05.26

Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF στον Λίβανο - Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της Λετονίας, λέει η Ρωσία - «Δεν θα σας προστατεύσει το ΝΑΤΟ»

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Παραδόθηκε ο δράστης 19.05.26 Upd: 09:49

Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στην Ισπανία - Ο δράστης που αναζητούνταν παραδόθηκε σήμερα στις αρχες

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς έγινε η επίθεση 19.05.26

«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη στην Ανατολική Γερμανία - Αγνοούνται τρεις άνθρωποι

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη οσμή αερίου, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

