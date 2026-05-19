Νέο ρεσάλτο σε πλοία του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ – Ενημέρωση ζητούν οι συγγενείς των απαχθέντων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέο ρεσάλτο σε πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, που συνεχίζουν να πλέουν για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, πραγματοποίησε το Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα το March to Gaza Greece είχε προειδοποιήσει για αυτή την εξέλιξη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δείτε live:

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το πλοίο που αναχαιτίστηκε περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα (82 ναυτικά μίλια) ήταν το «Andros».

Σύμφωνα με τον tracker του Global Sumud Flotilla, εννέα πλοία εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα.

Νέα κινητοποίηση στο ΥΠΕΞ – Ζητούν ενημέρωση για τους 19 συλληφθέντες από το Ισραήλ

Νέα κινητοποίηση στις 12:00 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησαν δεκάδες διαδηλωτές, αντιδρώντας την επίθεση που δέχονται τα πληρώματα του διεθνή στόλου Global Summud Flottilla με προορισμό τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους συνεχίζει μέχρι αυτή την ώρα να μην υπάρχει ενημέρωση για τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summud Flotilla, τα οποία συνελήφθησαν χθες σε διεθνή χωρικά ύδατα, ανοικτά της Κύπρου, «στη ζώνη διάσωσής της ουσιαστικά» όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές από την πρωτοβουλία March to Gaza Greece εμφανίστηκαν με σημαίες της Παλαιστίνης κι ένα μεγάλο κόκκινο πανό έξω από το υπουργείο στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «κάτω τα χέρια από τον στόλο αλληλεγγύης – το κύμα που σηκώσαμε δεν θα σταματήσει, θα σπάσει τον αποκλεισμό».

Συγγενείς και δικηγόροι ζήτησαν να μπει επιτροπή στο υπουργείο προκειμένου να τους δοθεί ενημέρωση που βρίσκονται οι συλληφθέντες και σε τι κατάσταση είναι.

«Θα θέλαμε να έχουμε μία επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για την τύχη των 19 συμπολιτών μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κρατούμενοι κάπου στη Μεσόγειο, βρίσκονται εν πλω, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς, σε τι συνθήκες κρατούνται και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται να οδηγηθούν με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο Ισραήλ και να τεθούν εκεί υπο κράτηση», δήλωσε στο Orange Press Agency η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, μέλος της νομικής ομάδας υποστήριξης της ελληνικής αποστολής του Global Summit of Flotilla.

Από το υπουργείο ζητούν, συνέχισε η κ. Ματσούκα, να υπάρξουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τα βήματα που έχουν γίνει και το πότε πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι ώστε να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και η κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή, η οποία εξέφρασε τη στήριξή της στο αίτημα για ελεύθερη διέλευση στη Μεσόγειο και απηύθυνε κάλεσμα για ελευθερία στην Παλαιστίνη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Επιστολή των συγγενών των απαχθέντων προς το ΥΠΕΞ

«Ζητούμε άμεση και επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με:

τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την προστασία τους,

τις διπλωματικές και προξενικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί,

τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό των ανθρώπων μας

Δεδομένου ότι πρόκειται για Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν σε ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή, θεωρούμε αυτονόητη την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή τους.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της κατάστασης», αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla.

Δείτε σχετική ανάρτηση: