Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αργία Αγίου Πνεύματος: Πώς θα πληρωθούν όσοι θα εργαστούν
Οικονομία 19 Μαΐου 2026, 15:25

Αργία Αγίου Πνεύματος: Πώς θα πληρωθούν όσοι θα εργαστούν

Για ποιους ισχύει η αργία του Αγίου Πνεύματος και πώς υπολογίζεται το ημερομίσθιο της συγκεκριμένης ημέρας

Πολλοί εργαζόμενοι ανυπομονούν για το επόμενο τριήμερο του έτους, που είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, για μια ανάπαυλα. Φέτος είναι την 1η Ιουνίου, ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη εορτή δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουλέψουν κανονικά.

Παράλληλα, ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών δικαιούνται ρεπό βάσει συλλογικών συμβάσεων, διαταγμάτων ή εθιμικού δικαίου. Ας δούμε τι ισχύει ώστε να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τι ισχύει για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις όπου η αργία έχει θεσμοθετηθεί μέσω Διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης, Κανονισμού Εργασίας, Συλλογικής Σύμβασης ή έχει καθιερωθεί εθιμικά στον συγκεκριμένο κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος χωρίς ιδιαίτερες αποζημιώσεις.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες ανάλογα με το αν απασχολούνται ή όχι. Συγκεκριμένα, όσοι δεν εργάζονται κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, καθώς η ημέρα δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη αργία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δεν λαμβάνουν την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου που ισχύει για τις εξαιρέσιμες γιορτές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών εργασίας τους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα στην αργία

Παρά τον γενικό κανόνα, συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες δικαιούνται αργία κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με ειδικές διατάξεις. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν:

-Εργαζόμενους σε βιβλιοπωλεία, διαγνωστικά κέντρα, δημοσιογράφους περιοδικών, εργοδηγούς σχεδιαστές, οίκους ευγηρίας, εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας και καταστημάτων, θυρωρούς, καπνοβιομηχανίες, κλινικές, ξυλεμπορικά καταστήματα Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ναυτιλιακά πρακτορεία, ραδιοηλεκτρολόγους και ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, τεχνικούς ραδιοφώνου και τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία, τυπογράφους επαρχιακών εφημερίδων, φορτοεκφορτωτές ημερήσιων εφημερίδων, φροντιστήρια μέσης, ανώτερης, ανώτατης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, φωτοστοιχειοθέτες, χειριστές βιομηχανικών επιχειρήσεων, λατομεία πέτρας, μαρμάρου και τεχνικών έργων.

Δημόσιος τομέας

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εορτή του Αγίου Πνεύματος αναγνωρίζεται επίσημα ως αργία. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν απασχολούνται κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, διατηρώντας πλήρως τις αποδοχές τους χωρίς καμία μείωση. Η διάκριση αυτή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί σημαντική παράμετρο στο εργασιακό καθεστώς της χώρας.

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

