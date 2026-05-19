19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Ο Αντρέα Μαλντέρα νέος τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας
Ποδόσφαιρο 19 Μαΐου 2026, 16:22

Ο Αντρέα Μαλντέρα νέος τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας

Επιλογή Σεφτσένκο για την ουκρανική εθνική ο Ιταλός προπονητής

Γιώργος Μαζιάς
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ουκρανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή Αντρέα Μαλντέρα στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ουκρανίας, ο οποίος γίνεται ο πρώτος ξένος τεχνικός στην ιστορία που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο.

Ο Μαλντέρα, ο οποίος συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας του, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα με στόχο την ανασυγκρότηση της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του διαδρομής έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μίλαν, η Μπράιτον και η Ολιμπίκ Μαρσέιγ, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Η πιο στενή του σύνδεση με το ουκρανικό ποδόσφαιρο αφορά τη συνεργασία του με τον Αντρίι Σεφτσένκο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο Μαλντέρα είχε διατελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής Ουκρανίας την περίοδο 2016–2021, όταν ο Σεφτσένκο ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός, ενώ οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και στη Μίλαν, όταν ο Σεφτσένκο αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής.

Την αποχώρηση από τον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας του Σεργκέι Ρεμπρόφ ακολούθησε η νέα εποχή, με την ομοσπονδία να επιλέγει έναν προπονητή που γνωρίζει ήδη το περιβάλλον και τη φιλοσοφία της ομάδας.

Ο Αντρέα Μαλντέρα καλείται πλέον να οδηγήσει την Ουκρανία σε μια νέα πορεία, με στόχο την επιστροφή της σε μεγάλες διοργανώσεις και την επαναφορά της σε ανταγωνιστικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

