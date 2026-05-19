Ο Αντρέα Μαλντέρα νέος τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ουκρανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή Αντρέα Μαλντέρα στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ουκρανίας, ο οποίος γίνεται ο πρώτος ξένος τεχνικός στην ιστορία που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο.

Ο Μαλντέρα, ο οποίος συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας του, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα με στόχο την ανασυγκρότηση της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του διαδρομής έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μίλαν, η Μπράιτον και η Ολιμπίκ Μαρσέιγ, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Η πιο στενή του σύνδεση με το ουκρανικό ποδόσφαιρο αφορά τη συνεργασία του με τον Αντρίι Σεφτσένκο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο Μαλντέρα είχε διατελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής Ουκρανίας την περίοδο 2016–2021, όταν ο Σεφτσένκο ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός, ενώ οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και στη Μίλαν, όταν ο Σεφτσένκο αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής.

Την αποχώρηση από τον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας του Σεργκέι Ρεμπρόφ ακολούθησε η νέα εποχή, με την ομοσπονδία να επιλέγει έναν προπονητή που γνωρίζει ήδη το περιβάλλον και τη φιλοσοφία της ομάδας.

Ο Αντρέα Μαλντέρα καλείται πλέον να οδηγήσει την Ουκρανία σε μια νέα πορεία, με στόχο την επιστροφή της σε μεγάλες διοργανώσεις και την επαναφορά της σε ανταγωνιστικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.