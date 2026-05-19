Οριστικό: Ο Μαρέσκα αναλαμβάνει τη Μάντσεστερ Σίτι!
Ο Έντσο Μαρέσκα είναι αυτός που θα αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο της μετά-Πεπ Γκουαρντιόλα εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι!
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έριξε… βόμβα, καθώς στο τέλος της χρονιάς θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον τελευταίο του αγώνα να είναι την ερχόμενη Κυριακή (24/5, 18:00), στην 38η αγωνιστική της Premier League.
Οι citizens, θα αποχαιρετήσουν μετά από 10 χρόνια τον σπουδαίο Πεπ και τη θέση του θα αναλάβει όπως όλα δείχνουν ο Έντσο Μαρέσκα.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός τεχνικός έδωσε τα χέρια με τους «πολίτες» και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα!
Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο για τον Μαρέσκα:
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
Ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού (2009-10) παρουσιαζόταν εδώ και καιρό ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα, όποτε αυτό το ενδεχόμενο θα γινόταν πραγματικότητα, με τη Σίτι να τον θεωρεί ιδανική επιλογή για τη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή. Σύμφωνα με τον Ρομάνο, υπάρχει ήδη συμφωνία στο τραπέζι και ο Μαρέσκα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.
Ο 46χρονος τεχνικός που αποχώρησε από τους «Μπλε» πριν λίγους μήνες και μάλιστα ανήμερα Πρωτοχρονιάς οδήγησε την Τσέλσι σε δύο τρόπαια, στην κατάκτηση του Conference League (2025), αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2025) και πλέον ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία των Πολιτών ώστε να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική και οργανωτική παρακαταθήκη που αφήνει ο Γκουαρδιόλα.
