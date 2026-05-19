Θεσσαλονίκη: 63χρονος οδηγούσε αντίθετα στον δρόμο με τρίκυκλο – Εις βάρος του εκκρεμούσαν οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις
Ο 63χρονος συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Ένας 63χρονος στη Θεσσαλονίκη, οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.
