Τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 36χρονος οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πετρούπολη, με έναν 36χρονο πεζό να χάνει τη ζωή του μετά από παράσυρση από ΙΧ.

Συγκεκριμένα το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 23:00 στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.