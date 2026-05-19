Τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 36χρονος οδηγός
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πετρούπολη, με έναν 36χρονο πεζό να χάνει τη ζωή του μετά από παράσυρση από ΙΧ.
Συγκεκριμένα το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 23:00 στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Ο 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
