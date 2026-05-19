Το απόλυτο supermodel – Η 60χρονη Σίντι Κρόφορντ επέστρεψε στο «βασίλειό» της

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν μια 18χρονη, με μακριά σκούρα μαλλιά, ύψος 177 εκατοστά και μια μαύρη ελιά πάνω από το χείλος της, άρχισε να κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες. Ήταν η περίοδος που ο κόσμος της μόδας προσπαθούσε απεγνωσμένα να καλύψει που κενό που άφηνε πίσως της η Τζία Καράντζι και η προώθηση της Σίντι Κρόφορντ θεωρήθηκε από πολλούς η καλύτερη επιλογή.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο ξεκίνημα της καριέρας της την αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Baby Gia» – ωστόσο σύντομα όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πολλά περισσότερα. Σύντομα, μαζί με τις Ναόμι Κάμπελ, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πάτιτζ και Λίντα Εβαντζέλιστα, έφτιαξαν τη «χρυσή γενιά» των supermodels που κυριάρχησε στις πασαρέλες και τα περιοδικά μόδας έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Και μέσα στα επόμενα χρόνια κανείς δεν τόλμησε να της δώσει κάποιο ψευδώνυμο. Ήταν απλά η Σίντι Κρόφορντ.

Το 2000 στα 34 της χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από τις πασαρέλες, αφήνοντας χώρο στους νέους, ωστόσο δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα «κορίτσι της μόδας». Έφτιαξε το δικό της brand με είδη ομορφιάς και όποτε ήθελε να ξεσκάσει -ή να θυμίσει στους νεότερους ποια είναι η «βασίλισσα»- έκανε ένα guest πέρασμα από fashion shows και εξώφυλλα περιοδικών.

Όπως συνέβη και το βράδυ του Σαββάτου, όταν επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια στην πασαρέλα, για το πιο εντυπωσιακό σόου του οίκου Gucci στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Σαν να μην είχε περάσει μια μέρα, η Σίντι Κρόφορντ εντυπωσίασε, δίνοντας… δωρεάν μαθήματα στα nepo babies που έχουν εισβάλει στη βιομηχανία.

Άλλωστε όπως θα μπορούσε να λέει ο σοφός λαός «μια φορά supermodel, για πάντα supermodel».