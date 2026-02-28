Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.
Η Σίντι Κρόφορντ έχει ευχάριστες αναμνήσεις να μοιραστεί από τη συνεργασία της με τον αποθανόντα δικηγόρο και εκδότη Τζον Κένεντι Τζούνιορ.
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, το μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που κοσμούσαν τα εξώφυλλα του περιοδικού George του Κένεντι, το οποίο εκδιδόταν από το 1995 έως το 2001.
«Όχι μόνο πολιτική»
«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx…», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά του Ράιαν Μέρφι για το FX, που αφηγείται την πύρινη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.
«Το 1995 — το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού George Magazine του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, δια χειρός του μοναδικού [φωτογράφου] Χερμπ Ριτς. Όχι μόνο πολιτική», συνέχισε, αναφερόμενη στο εμβληματικό σλόγκαν του περιοδικού.
Η ανάρτησή της ξεκίνησε με μια φωτογραφία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ σε συνέντευξη Τύπου για το περιοδικό George, που πραγματοποιήθηκε στο Federal Hall της Νέας Υόρκης στις 7 Σεπτεμβρίου 1995.
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της ντυμένη ως Τζορτζ Ουάσινγκτον — φορώντας κίτρινο παντελόνι και μια crop μπλούζα με βολάν.
Το μοντέλο συμπλήρωσε το look της με μια ξανθιά περούκα που θύμιζε εκείνη που φορούσε ο πρώτος πρόεδρος της χώρας.
Ποπ κουλτούρα
Το carousel της Σίντι Κρόφορντ περιλάμβανε επίσης μια φωτογραφία του Κένεντι να κρατάει ένα αντίγραφο του πρώτου τεύχους του περιοδικού George, ακολουθούμενη από ένα βίντεο στο οποίο εξηγούσε την ιδέα του πρότζεκτ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο CNN με τον Λάρι Κίνγκ.
«Θέλουμε να παντρέψουμε την πολιτική με την ποπ κουλτούρα», είπε τότε. «Και ξέρετε, η Σίντι Κρόφορντ είναι κατά κάποιον τρόπο το σύμβολο του αμερικανικού εμπορίου, καθώς και μια πολύ ικανή επιχειρηματίας».
Η ανάρτηση της Κρόφορντ τελείωνε με ένα χειρόγραφο μήνυμα προς τον Ριτς, στο οποίο επαίνεσε τον φωτογράφο για το τελικό αποτέλεσμα.
«Χερμπ», άρχισε ο Κένεντι. «Ορίστε το εξώφυλλο. Αντικατοπτρίζει ώρες συζητήσεων για το ποιες και πόσες λέξεις θα κρύψουν την όμορφη εικόνα σου. Ελπίζουμε να σου άρεσε. Τα λέμε σύντομα, Τζον Κ.».
Στη νέα σειρά του Μέρφι, στην οποία ο Πολ Άντονι Κέλι και η Σάρα Πίτζεον πρωταγωνιστούν ως Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ αντίστοιχα, γίνεται αναφορά στην ίδρυση του περιοδικού George.
Ωστόσο, η σειρά επικεντρώνεται κυρίως στη θυελλώδη σχέση τους.
*Με πληροφορίες από: People
