To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Το FX κυκλοφόρησε το τρέιλερ της επερχόμενης σειράς του Ράιαν Μέρφι, «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» – ένα νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ που σηματοδοτεί το ντεμπούτο της ανθολογίας «Love Story» και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Ελίζαμπεθ Μπέλερ «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy».

Ο Πολ Κέλι και η Σάρα Πίτζεον πρωταγωνιστούν ως Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ, με τη σειρά να ακολουθεί τον πολύκροτο έρωτά τους, ξεκινώντας από την ανατροφή του Κένεντι και τη φήμη του ως «ο πιο περιζήτητος εργένης της Αμερικής», καθώς και την καριέρα της Μπεσέτ στον χώρο της μόδας ως στελέχος της Calvin Klein.

Το τρέιλερ απεικονίζει την πρώτη τους γνωριμία μέχρι το χάος που επικράτησε στη ζωή τους εξαιτίας του Τύπου.

«Κατάρα των Κένεντι»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996 και έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999, γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια ακόμη καταστροφή για την οικογένεια Κένεντι, που στάθηκε αφορμή για την λεγόμενη «κατάρα των Κένεντι».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Γκρέις Γκάμερ ως Κάρολαϊν Κένεντι, η Ναόμι Γουάτς ως Τζάκι Κένεντι, ο Αλεσάντρο Νιβόλα ως Κάλβιν Κλάιν, η Λέιλα Τζορτζ ως Κέλι Κλάιν, η Σίντνεϊ Λέμον ως Λόρεν Μπεσέτ και η Κόνστανς Ζίμερ ως Αν Μαρί Μεσίνα.

Το «Love Story» θα κάνει πρεμιέρα με τρία επεισόδια στις 12 Φεβρουαρίου. Τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να προβάλλονται κάθε εβδομάδα μέχρι το φινάλε της σεζόν στις 26 Μαρτίου. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Κονόρ Χάινς.

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί της είναι οι Μέρφι, Νίνα Τζέικομπσον, Μπραντ Σίμπσον, Χάινς, Έρικ Κοβτούν, Νίσα Ντιέριχ, Σκοτ Ρόμπερτσον, Μόνικα Λέβινσον, Κιμ Ρόζενστοκ, D.V. DeVincentis και Τανάσε Πόπα, με τον Μαξ Γουίνκλερ να είναι εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης του πιλοτικού επεισοδίου.

*Με πληροφορίες από: Variety