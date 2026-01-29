O Ρόμπερτ Κένεντι ξαναχτύπησε – Διόρισε «ψεκασμένους» σε επιτροπή για τον αυτισμό

Επιμένοντας να αγνοεί τα επιστημονικά δεδομένα, ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ διόρισε νέα μέλη στην ομοσπονδιακή επιτροπή που γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν τον αυτισμό, ανάμεσά τους πρόσωπα που συνδέουν τη διαταραχή με τα παιδικά εμβόλια και προωθούν αναπόδεικτες θεραπείες.

Ο Κένεντι, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι κανένα εμβόλιο δεν είναι ασφαλές, έχει επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι τα παιδικά εμβόλια προκαλούν αυτισμό, παρά τις μελέτες που διαψεύδουν οποιαδήποτε σύνδεση.

Όπως υποστήριξε την Τετάρτη, τα 21 μέλη που διόρισε στην Διυπηρεσιακή Επιτροπή Συντονισμού για τον Αυτισμό διαθέτουν εμπειρία δεκαετιών και θα «προσφέρουν τις απαντήσεις που δικαιούνται οι Αμερικανοί».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διορισμοί προκάλεσαν την αντίδραση ειδικών και πρώην μελών της επιτροπής.

«Θα βλάψει τους ανθρώπους με αυτισμό […] και όσους τους αγαπούν» δήλωσε η Άλισον Σίνγκερ, πρόεδρος της οργάνωσης Autism Science Foundation, η οποία είχε διατελέσει μέλος της επιτροπής για προηγούμενα χρόνια.

Δήθεν θεραπείες

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών δήλωσε ότι η θητεία των προηγούμενων μελών έληξε και ότι η νέα σύνθεση αποφασίστηκε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην επιτροπή συμμετέχει πλέον ο Ντάνιελ Ροσινιόλ, γιατρός που έχει προωθήσει δήθεν θεραπείες για τον αυτισμό, όπως η «θεραπεία χηλισμού» που αφαιρεί βαρέα μέταλλα από τον οργανισμό.

Μέλος της επιτροπής διορίστηκε επίσης ο Τζον Γκίλμορ, ιδρυτής της οργάνωσης Autism Action Network, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο γιος του εμφάνισε αυτισμό λόγω εμβολίων.

Η επιτροπή, η οποία συστάθηκε το 2006, προσφέρει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σχερικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση μελετών για τον αυτισμό, η οποία φτάνει γύρω στα 2 δισ. δολάρια ετησίως.

Μέχρι σήμερα, τα μέλη της ήταν συνήθως κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιστήμονες και γονείς ανθρώπων με τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Αν και η αιτία του αυτισμού παραμένει άγνωστη παρά τις δεκαετίες ερευνών, ο Κένεντι υποσχέθηκε μετά τον διορισμό του στο υπουργείο ότι θα είχε βρει την απάντηση μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάτι που δεν συνέβη.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κένεντι υποστήριξε πέρυσι ότι ο αυτισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ουσία λευκοβορίνη, η οποία όμως δεν έχει υποβληθεί σε μεγάλες κλινικές δοκιμές για αυτή τη χρήση.

Πιο πρόσφατα, ο Κένεντι συνέστησε στις εγκύους να μην λαμβάνουν παρακεταμόλη, παρά την απουσία ενδείξεων ότι το αντιπυρετικό φάρμακο συνδέεται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.