10.11.2025
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
Επιστήμες 10 Νοεμβρίου 2025

Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού

H γενική επιστημονική συναίνεση είναι ότι η χρήση παρακεταμόλης είναι πιο ασφαλής στην εγκυμοσύνη σε σχέση με άλλα αντιπυρετικά και παυσίπονα.

Σύνταξη
Spotlight

Ο ισχυρισμός του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χρήση παρακεταμόλης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, καταλήγει ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.

«Τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαληθεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης των εμβρύων στην παρακεταμόλη και εμφάνισης αυτισμού ή διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην παιδική ηλικία» αναφέρουν οι ερευνητές στο The BMJ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα ζήτησε από τις έγκυες να μην κάνουν χρήση του κοινού αντιπυρετικού και παυσίπονου, ένα από τα ελάχιστα που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε βρέφη.

Η επιστημονική κοινότητα απέρριψε τους ισχυρισμούς υπενθυμίζοντας ότι η ιατρική συναίνεση δεν υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση και τονίζοντας ότι η παρακεταμόλη είναι αντιθέτως το παυσίπονο που θα πρέπει να προτιμούν οι έγκυες αντί για την ασπιρίνη ή την ιβουπροφαίνη, καθώς τα φάρμακα αυτά έχει αποδειχθεί ότι ενέχουν κινδύνους για το έμβρυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επέμεινε, αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η παρακεταμόλη συνδέεται με αυτισμό.

Ανασκόπηση

Η ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο BMJ ενισχύει τη συναίνεση. Αν και δεν βασίζεται σε νέα έρευνα, παρέχει την πιο ολοκληρωμένη και ακριβή μέχρι σήμερα επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων. Πρόκειται για μια «ανασκόπηση τύπου ομπρέλα», που συγκεντρώνει και συνθέτει τα αποτελέσματα άλλων μελετών.

Ορισμένες μελέτες είχαν υποδείξει πιθανή σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού ή ΔΕΠΥ. Ωστόσο η ποιότητά τους είναι «χαμηλή» ή «εξαιρετικά χαμηλή», σύμφωνα με τους συντάκτες νέας μελέτης, και τις περισσότερες φορές δεν έλαβαν αρκετές προφυλάξεις για να αποκλείσουν τον ρόλο άλλων παραγόντων, όπως γενετική προδιάθεση ή προβλήματα υγείας της μητέρας.

Οι επικρίσεις επικεντρώνονται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο στο περιοδικό Environmental Health και την οποία επικαλείται τακτικά η κυβέρνηση Τραμπ. Υποστήριξε ότι η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά, χωρίς όμως να αποδεικνύει αιτιώδη σχέση.

Μιλώντας στο AFP, αρκετοί ειδικοί επαίνεσαν τη μελέτη του BMJ.

«(Βασίζεται) σε μεθοδολογία υψηλής ποιότητας που επιβεβαιώνει αυτά που λένε οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο» σχολίασε ο Δημήτριος Σασιάκος, καθηγητής μαιευτικής στο University College London στο British Science Media Centre.

Πέρα από την παρακεταμόλη, ο Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ διατυπώνουν τακτικά και άλλους αβάσιμους ισχυρισμούς για τον αυτισμό, είτε λέγοντας ότι υπάρχει «επιδημία» στις ΗΠΑ είτε υποστηρίζοντας ότι συνδέεται με κάποια παιδικά εμβόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP

Σύνταξη
