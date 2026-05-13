13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Τράπεζες τρέχουν να μπαλώσουν «χιλιάδες» κενά ασφάλειας που ανακάλυψε το Mythos
AI 13 Μαΐου 2026, 11:17

Τράπεζες τρέχουν να μπαλώσουν «χιλιάδες» κενά ασφάλειας που ανακάλυψε το Mythos

Το Mythos δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα λόγω του ταλέντου του στο χάκινγκ. Οι τράπεζες απέκτησαν πρώτες πρόσβαση για να θωρακιστούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Μόλις λίγες εβδομάδες αφότου απέκτησαν πρόσβαση στο Mythos της Anthropic, οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες τρέχουν να κλείσουν πολλαπλά κενά ασφάλειας που ανακάλυψε στα συστήματά τους το περιβόητο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν πηγές του Reuters.

Λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του Mythos στον προγραμματισμό και το χάκινγκ, η Anthropic πάγωσε τη δημόσια κυκλοφορία του και έδωσε πρόσβαση μόνο σε μερικές δεκάδες τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισμούς σε ΗΠΑ και Ευρώπη προκειμένου να προετοιμαστούν.

Οι τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες επειδή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν συστήματα δεκαετιών που δύσκολα αναβαθμίζονται. Το ζήτημα έχει θορυβήσει τον Λευκό Οίκο και κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

«Είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης επειδή ο κυβερνοκίνδυνος κινείται πλέον με ταχύτητα μηχανής, ενώ μεγάλο μέρος της άμυνας των τραπεζών εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθρώπινη ταχύτητα» σχολίασε ο Νίτιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακών υπηρεσιών Incedo.

«Καταρρίπτει επίσης μια παλιά υπόθεση στην τραπεζική ασφάλεια –ότι τα κενά ασφάλειας μπορεί να παραμείνουν κρυφά για μεγάλες περιόδους πριν ανακαλυφθούν και μετατραπούν σε όπλο» πρόσθεσε.

Πηγές του τραπεζικού κλάδου επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της Anthropic για τις ικανότητες του Mythos (Reuters)

Άσος στο χακάρισμα

Σύμφωνα με την Anthropic, το Mythos είχε ανακαλύψει «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα ήδη από το στάδιο των δοκιμών.

Οι πηγές του Reuters αναφέρουν τώρα ότι, καθώς οι τράπεζες της Γουόλ Στριτ πειραματίζονται με το Mythos, ανακαλύπτουν ότι έχει ταλέντο στο να συνδέει διαφορετικά κενά ασφάλειας χαμηλού ρίσκου για να ανοίξει ένα μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μεγάλες τράπεζες βοηθούν τώρα τις μικρότερες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο μοντέλο, να θωρακίσουν τα συστήματά τους.

Το Mythos, ανέφερε πηγή που γνωρίζει τα ευρήματα, ανακαλύπτει εκατοντάδες ή χιλιάδες κενά ασφάλειας χαμηλού έως μέτριου ρίσκου, τα οποία πρέπει να μπαλωθούν με ενημερώσεις ασφάλειας. Οι τράπεζες πασχίζουν τώρα να ολοκληρώσουν σε μέρες ενημερώσεις που κανονικά θα απαιτούσαν εβδομάδες.

Ο αυξημένος φόρτος και οι αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσει σε διακοπές υπηρεσιών για τους καταναλωτές, αν και οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις παρενέργειες.

Ο έλεγχος των συστημάτων με το Mythos ή παρόμοια μοντέλα πιθανότατα θα γίνει μια νέα κανονικότητα για τις μεγάλες τράπεζες, για τις μικρότερες όμως το κόστος είναι υψηλό.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα ΑΙ, το Mythos χρεώνεται με βάση τον αριθμό των «token», μικρών πακέτων δεδομένων, που απαιτούνται για την απάντηση κάθε ερώτησης. Κοστίζει 25 δολάρια ανά εκατομμύριο token που εισάγει ο χρήσης και 125 δολάρια ανά εκατομμύριο token για τις απαντήσεις του μοντέλου.

Η τιμή αυτή είναι ακριβώς πενταπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο κορυφαίο μοντέλο της Anthropic, Opus 4.7.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία προσφέρθηκε να προσφέρει δωρεάν token αξίας 100 εκατ. δολαρίων στους οργανισμούς και εταιρείες που έχουν ήδη πρόσβαση στο μοντέλο. Ακόμα, η Anthropic εξέδωσε συστάσεις προς τις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν τις άμυνές τους ακόμα και αν δεν έχουν πρόσβαση στο Mythos, ενώ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της επισήμανε ότι ένα άλλο, φθηνότερο μοντέλο της, το Claude Security, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συστημάτων.

Ο επικεφαλής των εργαστηρίων της Anthropic Μάικ Κρίγκερ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τόσο τα ζητήματα ασφάλειας όσο και τις επιχειρηματικές ανάγκες κατά τον καθορισμό των τιμών. Όπως είπε, η τιμολόγηση θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή ώστε να ενθαρρύνει τη χρήση του μοντέλου, αλλά και αρκετά υψηλή ώστε να «χρηματοδοτεί τη λειτουργία της εταιρείας».

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα των τραπεζών σχετικά με το Mythos.

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Τρώτε λιγότερο; Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν αδυνατίζετε

Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της
Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

