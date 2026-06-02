Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

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Είναι ευτύχημα που οι ΗΠΑ διατηρούν τόσο στενή σχέση με το Ισραήλ, καθώς όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ίσως τελικά αυτό να είναι ο μοναδικός σύμμαχος που θα τους έχει απομείνει. Δεν πρόκειται για εκτίμηση κάποιας κινεζικής ή ρωσικής έκθεσης, αλλά για αποτίμηση της αμερικανικής Washington Post.

Με ένα έντονα επικριτικό άρθρο προς την αμερικανική κυβέρνηση του, η εφημερίδα υπογραμμίζει τη ζημιά που προκαλεί η «διπλωματία της κατεδάφισης» όπως την αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να κάνει στις αμερικανικές συμμαχίες ό,τι έχει ήδη κάνει και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου» τονίζει, υπονοώντας την κατεδάφιση του ιστορικού τμήματος της προεδρικής κατοικίας.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ στήριξαν τη μεταπολεμική ισχύ τους σε ένα δίκτυο συμμαχιών -σήμερα 51 χώρες δεσμεύονται μαζί τους με συνθήκες- κινδυνεύουν να τα τινάξουν όλα στον αέρα, από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ευρώπη

Όσον αφορά την Ευρώπη, το άρθρο της Washington Post εκτιμά ότι ο Τραμπ προκάλεσε πιθανώς ανεπανόρθωτη ζημιά στη διατλαντική συμμαχία όταν απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ενέτεινε τις επιθέσεις του κατά του ΝΑΤΟ επειδή, κατά τη γνώμη του, δεν έκανε αρκετά για να στηρίξει τον απερίσκεπτο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Εστιάζει σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση στις βάσεις τους, αγνοώντας όμως χώρες του ΝΑΤΟ όπως η Βρετανία και η Γερμανία, οι οποίες παραμένουν βασικοί κόμβοι της αμερικανικής πολεμικής προσπάθειας. Έχει μάλιστα απαιτήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια αποστολή που το ίδιο το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει τολμήσει να αναλάβει.

Έκτοτε, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε σχέδια για την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία και ακύρωσε την ανάπτυξη μιας ταξιαρχίας στην Πολωνία, αν και αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει περισσότερα στρατεύματα στην Πολωνία, ίσως από τη Γερμανία.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων που προορίζονται για την Ευρώπη σε περίπτωση κρίσης. Ο Τραμπ έχει μπλοκάρει νέα αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να έχει εμπιστοσύνη ότι, αν η Ρωσία ξεκινούσε πόλεμο με το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να το υπερασπιστούν;

Ασία

Ταυτόχρονα με τις λεκτικές επιθέσεις σε Ευρωπαίους, υπονομεύει υπονομεύει την ασφάλεια των Ασιατών εταίρων του. «Όλοι οι φίλοι της Αμερικής στην περιοχή αισθάνονται απειλή από την Κίνα, οπότε φανταστείτε πώς νιώθουν όταν ακούνε τον Τραμπ να λέει στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κατά την πρόσφατη σύνοδό τους, ότι είναι «μεγάλος ηγέτης» και ότι “είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου”».

Ο Τραμπ επέκρινε την Ταϊβάν επειδή κυριαρχεί στην παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ και άφησε αμφιβολίες για το αν θα υπερασπιζόταν το νησιωτικό δημοκρατικό κράτος. «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας πόλεμος σε απόσταση 9.500 μιλίων», είπε, υπερβάλλοντας κατά περίπου δύο χιλιάδες μίλια την πραγματική απόσταση, ενώ ταυτόχρονα διεξήγαγε πόλεμο εναντίον του Ιράν, που βρίσκεται 6.300 μίλια μακριά.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ταϊβάν, προειδοποιεί το δημοσίευμαν, αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο πολέμου και αφήνουν συμμάχους όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα να αναρωτιούνται αν θα τους εγκαταλείψει κι αυτούς. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές μειώσεις στις προμήθειες πετρελαίου τους μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Χώρες του Κόλπου

Τέλος, η αμερικανική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο πόλεμός του Τραμπ με το Ιράν θέτει σε κίνδυνο και τις αμερικανικές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου. «Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις οικονομίες τους λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και των ιρανικών επιθέσεων σε πετρελαϊκές υποδομές, ενώ τώρα ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, επιτρέποντάς της να παραμείνει απειλή για τους γείτονές της».

Ταυτόχρονα απείλησε να ανατινάξει το Ομάν αν συνεργαστεί με το Ιράν στην επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, θα το «ανατίναζε». Στη συνέχεια, προσθέτει η Washington Post, ο Τραμπ αιφνιδίασε τους συμμάχους των ΗΠΑ απαιτώντας υποχρεωτικά από το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ. «Νομίζω ότι μας το οφείλουν, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Τραμπ.

«Πιστεύει ότι τα κράτη του Κόλπου του χρωστούν επειδή ξεκίνησε έναν καταστροφικό πόλεμο που δεν του ζήτησαν ποτέ να ξεκινήσει;» αναρωτιέται η εφημερίδα και απαντάει, πως «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ ή το Πακιστάν να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ αν το Ισραήλ δεν χαράξει πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους — κάτι που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί απολύτως απαράδεκτο».