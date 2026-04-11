newspaper
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 13:21

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Spotlight

Στις 8 Απριλίου και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μόλις απειλήσει με γενοκτονία του Ιρανούς, ο γ.γ. του NATO Μαρκ Ρούτε εξήρε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη «ηγεσία του» τον οποίο μάλιστα συνάντησε την ίδια μέρα περιγράφοντας τη συζήτησή τους ως «πολύ ειλικρινή, πολύ ανοιχτή». Οι κολακείες του Ρούτε όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανάγκη και η Ουάσιγκτον τη Συμμαχία.

Μετά τη συνάντησή τους, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ».

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου προ ημερών ότι εξέταζε «απολύτως» το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, αφού οι σύμμαχοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν.

Μπορεί στη Συμμαχία να έχουν αρχίσει κάποια κράτη μέλη να ανησυχούν, αλλά η υλοποίηση μιας τέτοιας απειλής δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση.

Σε ανάλυσή του στο The Conversation ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, Πολ Γουάιτλι εξηγεί γιατί δεν μπορεί ο Τραμπ να βγάλει τη χώρα από τη Συμμαχία έτσι απλά.

Η σκληρή βαθμολογία

Πρώτος και βασικότερος λόγος είναι εκείνος της ισχύος. «Η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ θα αποδυνάμωνε σημαντικά στρατιωτικά τις ΗΠΑ» σημειώνει ο Γουάιτλι υπογραμμίζοντας πως «περισσότερο από μισός αιώνας έρευνας από ιστορικούς και ειδικούς στις διεθνείς σχέσεις έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ θα αποδυνάμωνε επίσης σημαντικά τις ΗΠΑ».

Έρευνα του 1989, του ιστορικού Πολ Κένεντι για τους πολέμους σε μια περίοδο 500 ετών, διαπίστωσε ότι καθοριστικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας στον πόλεμο είναι οι πόροι που μπορούν να κινητοποιήσουνε τα μέρη της σύγκρουσης.

Αν δει κανείς τον παγκόσμιο δείκτη ισχύος Composite Index of National Capability, που ποσοτικοποιεί την στρατιωτική και ευρύτερη εθνική ισχύ ενός κράτους, η Κίνα αφήνει πολύ πίσω της τις ΗΠΑ.

H σχετική ισχύ ενός κράτους μέσα στο διεθνές σύστημα (Composite Index of National Capability)

Αφού ο δείκτης λαμβάνει υπόψη δημογραφικά, βιομηχανίες, οικονομία και στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών, διαμορφώνει μια βαθμολογία που όσο ψηλότερη είναι τόσο περισσότερους πόρους διαθέτει μια χώρα για να διεξάγει πολέμους.

Βλέποντας λοιπόν ο Πολ Γουάιτλι στο διάγραμμα την Κίνα να έρχεται πρώτη με βαθμολογία 23 και τις ΗΠΑ μόλις 13, εκτιμά ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα περιθώριο να το παίξουν μοναχικός καουμπόι.

Μόνο εάν αθροιστούν οι βαθμολογίες των ΗΠΑ με εκείνες των Γερμανίας, Τουρκίας, Ην. Βασίλειου, Γαλλίας και Ιταλίας μπορούν να προσεγγίσουν την Κίνα, αλλά και πάλι είναι πίσω. Ωστόσο, αν αθροιστούν οι βαθμολογίες και των 32 μελών του NATO τότε μόνο ξεπερνούν την Κίνα. «Επομένως, η υπόθεση ότι οι ΗΠΑ μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους σε έναν πόλεμο με την Κίνα είναι αμφίβολη» εκτιμά ο Βρετανός επιστήμονας.

Η Κίνα μπορεί να νικήσει τις ΗΠΑ

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικούς συμβούλους στην Ταϊβάν και στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, μια κινεζική επίθεση θα ενεργοποιούσε το άρθρο 5 καθώς αυτά θα πλήττονταν. «Σε εκείνη την περίπτωση, η Κίνα θα βρισκόταν σε πόλεμο με 32 χώρες του ΝΑΤΟ — για να μην αναφερθούν χώρες της Άπω Ανατολής, όπως η Ιαπωνία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ, που έχουν σοβαρές ανησυχίες για την κινεζική επιθετικότητα, αλλά δεν είναι μέλη της συμμαχίας» λέει ο Γουάιτλι.

Γι΄αυτό και πιστεύει πως όποια κι αν είναι η αμφιθυμία του Αμερικανού προέδρου απέναντι στο ΝΑΤΟ, «το γεγονός είναι ότι χωρίς τη στήριξή του οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια ταπεινωτική ήττα από την Κίνα σε μια μελλοντική αναμέτρηση για την Ταϊβάν. Η Αμερική είναι πολύ ισχυρότερη ως μέρος του ΝΑΤΟ, και οι σύμβουλοι του Τραμπ θα έπρεπε να του το υπενθυμίζουν αυτό με τον πιο έντονο τρόπο».

Το θεσμικό εμπόδιο να φύγει από το NATO

Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται ο Βρετανός επιστήμονας είναι θεσμικός, καθώς από το 2023, το Κογκρέσο θέσπισε νόμο που απαγορεύει στον πρόεδρο να «αναστείλει, τερματίσει, αποκηρύξει ή αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» χωρίς τη συμβουλή και συγκατάθεση της Γερουσίας ή πράξη του Κογκρέσου. «Είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό να αλλάξει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και αδύνατο στη συνέχεια αν οι Δημοκρατικοί καταλήξουν να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων» εκτιμά.

Τρίτος λόγος είναι ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ απολαμβάνει της στήριξης της πλειονότητας των Αμερικανών.

Ο Γουάιτλι, συμπεριλαμβάνοντας στα ερευνητικά ενδιαφέροντα την κοινή γνώμη, επικαλείται την της Pew του 2025 που έδειξε ότι το 66% του δείγματος πίστευε ότι οι ΗΠΑ ωφελούνται από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, ενώ το 32% πίστευε το αντίθετο.

Αν και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανού είναι αληθές, στις μέρες μας η ο ρόλος της κοινής γνώμης δεν έχει και τόσο βαρύνοντα λόγο, δυστυχώς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ

Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Κόσμος 11.04.26

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Σύνταξη
Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Λατινική Αμερική 11.04.26

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Σύνταξη
Ο Βανς συναντάται με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν – Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι συμφώνησαν στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων
Τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ 11.04.26 Upd: 13:31

Ο Βανς συναντάται με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν – Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι συμφώνησαν στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Στρίμωγμα 11.04.26

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Μαρία Βασιλείου
Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Σύνταξη
Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

«Βροχή» από μπότηδες στην Κέρκυρα - Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Ελλάδα 11.04.26

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία - Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση στη Ρωσική Εκκλησία

Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Σύνταξη
Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Απίστευτα πράγματα 11.04.26

«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga

Συμμαχία με Fastly και κλιμάκωση στον πόλεμο κατά της πειρατεία - Τεχνητή νοημοσύνη, real-time εντοπισμός και ο κίνδυνος μαζικών μπλοκαρισμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
Μπάσκετ 11.04.26

Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά πως αν η ομάδα που θα φτιάξουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της επόμενης σεζόν δεν θα είναι αρκετά καλή για να έχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει παρελθόν.

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Καλή Ανάσταση! 11.04.26

Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα

Σύνταξη
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Σύνταξη
Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Σύνταξη
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies