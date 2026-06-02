Οι Πανελλαδικές με το φακό του Αλ Τζαντίρι
Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε όσα είπαν οι μαθητές μετά την έναρξη των Πανελλαδικών, αλλά και τα μηνύματα που κάποιοι τα «έκρυψαν».
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Τα σχόλια των μαθητών που διαγωνίζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστα ο Λάκης Λαζόπουλος.
Μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ο «σύγχρονος Αριστοφάνης» μίλησε για τις εμπειρίες των μαθητών και το μέλλον τους.
Παράλληλα, ο κ. Λαζόπουλος αναφέρθηκε στα μηνύματα που θέλησε να περάσει ένας υποψήφιος, όμως η ΕΡΤ έσπευσε να τον… κόψει, όταν εκείνος είπε τη γνώμη του για όσους «κυβερνούν» τη χώρα.
«Δεν είναι δυνατόν το κρατικό κανάλι της τηλεόρασης να βάζει χουντικό τσιρότο σε όποιον νέο θέλει να πει τη σκέψη του» πρόσθεσε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Δείτε το βίντεο:
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