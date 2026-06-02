Οι απαιτήσεις των γυναικών μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε απολαυστικές απαντήσεις για τις ανάγκες των γυναικών από τους άνδρες, ανάλογα με την ηλικία τους.
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Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ στα «θέλω» των γυναικών, ανά δεκαετία.
Τι θέλουν οι γυναίκες στα 25, τι στα 35 τους και πόσο αλλάζουν τα «στάνταρς» τους στα 65 και τα 75.
Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε απολαυστικές απαντήσεις για κάθε ηλικία και… ανάγκη!
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